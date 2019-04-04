Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 19:30

Лондон. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы изменились разнонаправленно по итогам торгов в четверг.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка снизился на 0,3%, до 387,87 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,2%, французский CAC 40 - на 0,1%, германский DAX увеличился на 0,3%, испанский IBEX 35 прибавил 0,5%, итальянский FTSE MIB потерял 0,2%.

В центре внимания мировых рынков остается ход торговых переговоров США и Китая и, в частности, сигналы о том, что стороны близки к достижению соглашения. В четверг трейдеры фокусировались на информации о готовящейся встрече американского президента Дональда Трампа с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

Статданные по экономике Германии, обнародованные в четверг, указали на продолжающийся спад активности в производственном секторе.

Объем заказов промышленных предприятий Германии в феврале сократился на 4,2% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство экономики ФРГ. Эксперты в среднем ожидали роста показателя на 0,3%. Объем заказов относительно февраля 2018 года рухнул на 8,4%.

Внутренние заказы германских промпредприятий уменьшились на 1,6%, а зарубежные заказы упали на 6%, в том числе из государств еврозоны - на 2,9%.

Тем временем, источники агентства Bloomberg сообщили в четверг, что министерство финансов Италии планирует ухудшить прогноз роста экономики страны на текущий год до 0,1% с ожидавшихся ранее 1%.

По словам источников, такой прогноз указан в черновом варианте документа, который будет обнародован 10 апреля. До этого времени прогноз может быть пересмотрен.

Также итальянский Минфин может повысить оценку дефицита бюджета страны до 2,3-2,4% от ВВП с 2,04% ВВП. Предыдущий показатель был ранее согласован с Европейской комиссией.

Акции UniCredit подешевели на 0,7% на сообщении СМИ о том, что крупнейший итальянский банк готовит предложение о покупке контрольного пакета германского Commerzbank, который сталкивается с препятствиями в ходе переговоров о слиянии с Deutsche Bank.

По данным источников Financial Times, UniCredit не будет пытаться сорвать переговоры между Commerzbank и Deutsche Bank, но готов будет сделать предложение, если сделка развалится.

Рыночная стоимость Commerzbank выросла на 2,8%.

Стоимость бумаг французской нефтедобывающей компании Total SA опустилась на 0,3%. Компания объявила о допэмиссии 14,8 млн акций после того, как 44% ее акционеров согласились получить дивиденды за 2018 год в виде акций, а не денежных средств.

Капитализация производителя дорогой аудиотехники Bang & Olufsen снизилась на 4,4% после того, как компания отчиталась о резком падении прибыли и выручки в прошлом финквартале.

Выручка датской компании в квартале, завершившемся 28 февраля, сократилась на 18%, до 710 млн датских крон ($107 млн), чистая прибыль упала до 15 млн крон с 26 млн крон за аналогичный квартал предыдущего фингода.

Цена акций Michelin увеличилась на 0,6%. Производитель автомобильных шин подтвердил целевые показатели на 2020 год, а также объявил о планах выкупа акций на $561 млн.

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