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Этот контент был опубликован 18 июня 2018 г. 10:59 18.06.2018 - 10:59

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций снижаются в понедельник на фоне усиления торговых разногласий США и Китая и политической неопределенности в Германии.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,4%, до 387,67 пункта.

Британский FTSE 100 опустился на 0,1%, французский CAC 40 и германский DAX потеряли по 0,7%, итальянский FTSE MIB - 0,8%.

В пятницу Вашингтон объявил о пошлинах в размере 25% в отношении ввозимых в США китайских товаров стоимостью около $50 млрд в год. Пекин ответил аналогичными мерами: с 6 июля Китай введет 25-процентные пошлины на импорт американской сельхозпродукции, автомобилей, виски, сигар и других товаров.

В Германии дискуссия по вопросу миграции накалилась до такой степени, что под вопросом оказалось будущее правящей коалиции и даже единство парламентского блока ХДС/ХСС.

В лидерах снижения в рамках Stoxx 600 - технологические и промышленные компании, отраслевые индексы которых упали соответственно на 1,1% и 0,8%.

Также заметно дешевеют акции нефтегазовых компаний (-0,7%), поскольку цены на нефть Brent ранее в ходе торгов обновили минимум с начала мая.

Котировки акций британской финансовой компании Virgin Money Ричарда Брэнсона упали на 2% после того, как компания приняла предложение CYBG, холдинговой компании Clydesdale Bank и Yorkshire Bank, о покупке.

Стоимость бумаг французской энергетической компании Engie SA уменьшилась на 2,1%. В 2018 году компания спишет рекордные 250 млн евро в связи с программой ядерных реакторов.

Цена бумаг Airbus упала на 1,9% из-за опасений, связанных с торговыми спорами.

Курс акций производителя упаковки DS Smith опустился на 0,7% на торгах в Лондоне после публикации отчетности за финансовый год.

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