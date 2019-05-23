Этот контент был опубликован 23 мая 2019 г. 11:51

Лондон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы резко снижаются в ходе сессии в четверг из-за худших, чем ожидалось, статданных из Германии и еврозоны.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx 600 к 12:25 мск опустился на 1,37% и составил 373,98 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 1,31%, французский CAC 40 - на 1,66%, германский DAX - на 1,79%. Испанский IBEX 35 опустился на 1,32%, итальянский FTSE MIB - на 1,65%.

Как стало известно в четверг, сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в мае увеличился до 51,6 пункта с 51,5 пункта в апреле, тогда как аналитики ожидали увеличения показателя до 51,7 пункта.

Предварительное значение PMI в перерабатывающей отрасли снизилось до 47,7 с 47,8 пункта, хотя эксперты прогнозировали рост до 48,1 пункта. В сфере услуг показатель упал до 52,5 с 52,8 пункта вместо ожидавшегося роста до 53 пунктов.

В Германии сводный PMI вырос с 52,2 до 52,4 пункта, во Франции - с 51,3 до 50,1 пункта.

Тем временем индекс делового доверия к экономике Германии в мае упал до 97,9 пункта по сравнению с 99,2 пункта в апреле, опустившись до минимума за последние 4,5 года. Основным негативным фактором стала неопределенность в мировой торговле.

Акции нефтесервисной компании Seadrill Ltd дешевеют на 2,8% после того, как она отчиталась о большем, чем ожидалось, убытке в первом квартале. В январе-марте компания потеряла $295 млн вместо ожидавшихся аналитиками FactSet $237 млн, а ее скорректированная EBITDA составила $72 млн . Во втором квартале Seadrill ожидает снижения скорректированной EBITDA по сравнению с первым кварталом, до порядка $55 млн.

Цена бумаг британской генерирующей компании United Utilities опустилась на 1,4%, хотя компания отчиталась об увеличении прибыли и выручки в финансовом году, завершившемся 31 марта.

Согласно отчетности компании, ее доналоговая прибыль в прошлом фингоду повысилась до 435,2 млн фунтов стерлингов ($553 млн) против 432,1 млн фунтов годом ранее, а выручка увеличилась до 1,81 млрд фунтов с 1,74 млрд фунтов. Выручка слегка не дотянула до консенсус-прогноза, составлявшего 1,82 млрд фунтов.

Капитализация оператора пабов, баров и ресторанов в Великобритании Mitchells & Butlers подскочила на 3,7% благодаря росту доналоговой прибыли и выручки в первом финквартале, завершившемся 13 апреля, на фоне роста сопоставимых продаж.

Котировки бумаг Tate & Lyle падают на 4,4%. Британский производитель ингредиентов для напитков и продуктов питания отчитался о сокращении доналоговой прибыли в прошлом фингоду до 240 млн фунтов с 286 млн фунтов годом ранее из-за единовременных расходов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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