Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 9 октября 2018 г. 12:02 09.10.2018 - 12:02

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы снижаются во вторник.

В центре внимания инвесторов - продолжающийся рост доходностей гособлигаций на фоне повышающегося спроса на наиболее надежные активы в условиях увеличивающихся опасений в отношении перспектив мировой экономики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал в ходе торгов на 0,2% - до 371,35 пункта.

Британский FTSE 100 теряет 0,1%, французский CAC 40 - 0,2%, германский DAX - 0,3%, итальянский FTSE MIB - 0,2%. Испанский IBEX 35 прибавляет 0,1%.

Давление на рынки продолжают оказывать усиливающиеся противоречия в торговых отношениях США и Китая, пишет MarketWatch. Госсекретарь США Майкл Помпео накануне заявил о "фундаментальных разногласиях" с министром иностранных дел Китая, с которым он встречался в Пекине.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И обвинил США в эскалации торгового спора с Китаем, а также во вмешательстве во внутренние дела страны, отметив, что это подорвало взаимное доверие между Пекином и Вашингтоном.

Международный валютный фонд (МВФ) накануне понизил прогноз роста мирового ВВП впервые с 2016 года. Прогноз глобального экономического подъема в 2018-2019 гг. был ухудшен фондом до 3,7% в год с 3,9%. Снижение прогноза коснулось стран с формирующимся рынком и развивающихся стран: в 2018 году, по оценкам фонда, рост ВВП составит 4,7% (ранее оценивался в 4,9%), в 2019 году - также 4,7% вместо 5,1%.

На этом фоне процентная ставка десятилетних US Treasuries во вторник обновила максимум за семь лет, увеличившись на 2,4 базисного пункта (б.п.) - до 3,253% годовых.

Доходность десятилетних облигаций Германии выросла в ходе торгов на 2 б.п., до 0,55% годовых, аналогичных британских бумаг - также на 2 б.п., до 1,692%.

Доходности итальянских бондов также продолжают увеличиваться, спред между процентными ставками гособлигаций Италии и Германии еще больше вырос, что оказывает давление на акции банков.

Бумаги UniCredit подешевели в ходе торгов на 0,3%, Banca Monte dei Paschi di Siena - на 3,3%.

Опасения в отношении глобального экономического роста на фоне нарастающей напряженности в отношениях США и Китая продолжает оказывать давление на рынки, отмечает аналитик Think Markets UK Наим Аслам.

"Риски для глобальной экономики существенно выросли за последние три месяца, и четкого решения, которое позволило бы положить конец торговой войне Китая и США, нет", - говорит эксперт.

Котировки акций нефтекомпаний поднимаются во вторник вслед за повышением цен на нефть: бумаги Total подорожали на 0,9%, Royal Dutch Shell - также на 0,9%, BP - на 0,7%.

Также растут цены акций горнодобывающих компаний - BHP (+1,3%), Rio Tinto (+1,4%), Anglo American (+2,3%).

Стоимость бумаг Airbus SE упала на 2%. Накануне стало известно, что новым гендиректором европейского авиастроительного концерна станет Гийом Фори, который займет этот пост после годового собрания акционеров 10 апреля 2019 года.

Акции Daimler теряют в цене 1%. Германский автопроизводитель ведет переговоры с китайской Zhejiang Geely Holding Group о создании СП в равных долях, которое будет предлагать в КНР услуги каршеринга и райдшеринга.

Котировки акций британских ритейлеров демонстрируют разнонаправленную динамику во вторник после публикации данных Британского консорциума ритейлеров (British Retail Consortium, BRC) о розничных продажах в Великобритании.

Согласно данным BRC розничные продажи в стране в сентябре выросли на 0,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее - минимальными темпами за пять месяцев. В августе повышение продаж составило 1,3%.

Сопоставимые продажи упали на 0,2% относительно сентября прошлого года после увеличения на 0,2% в августе.

Сопоставимые продажи продуктов питания в июле-сентябре выросли на 2,3% в годовом выражении, непродовольственных товаров - снизились на 1,6%.

Акции Tesco теряют в цене 0,1%, Marks & Spencer прибавляют 0,3%, J Sainsbury также 0,3%, Kingfisher - 0,8%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ко пч

Neuer Inhalt Horizontal Line