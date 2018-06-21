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Этот контент был опубликован 21 июня 2018 г. 11:54 21.06.2018 - 11:54

Лондон. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций, за исключением британского, падают в четверг на фоне сохраняющихся опасений разрастания торгового спора между США и Китаем - двумя крупнейшими экономиками мира.

Поддержку рынку Великобритании оказывает ослабление фунта стерлингов в преддверии заседания Банка Англии, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 теряет в ходе торгов менее 0,1% и составляет 384,1 пункта.

Британский FTSE 100 вырос на 0,2%, французский CAC 40 опустился на 0,2%, германский DAX - на 0,5%, испанский IBEX 35 - на 0,7%, итальянский FTSE MIB 1,1%.

Британский ЦБ в четверг проводит очередное заседание, итоги которого будут обнародованы в 14:00 мск.

Банк Англии сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,5%, свидетельствует консенсус-прогноз экспертов Уолл-стрит. Британский ЦБ удерживает ставку на этом уровне с ноября 2017 года, когда она была поднята впервые за десятилетие.

Фунт в паре с долларом США торгуется на уровнях ноября прошлого года. Ослабление британской нацвалюты благоприятно для акций экспортеров, на которых приходится значительная часть индекса FTSE 100.

На этом фоне акции Unilever выросли в цене на 1,4%, Burberry Group - на 0,6%, AstraZeneca - на 0,7%.

Накануне Еврокомиссия приняла документ, закрепляющий план ответных мер Евросоюза на действия США, которые с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из ЕС в размере 25% и 10% соответственно. Как говорится в сообщении ЕК, с 22 июня в странах Евросоюза будут действовать пошлины в размере 25% на товары американского экспорта общим объемом 2,8 млрд евро.

"Ответные пошлины ЕС начнут действовать с этой недели, и такой шаг может спровоцировать реакцию противодействия в США в ближайшие дни или недели", - заявил аналитик CMC Markets UK Майкл Хьюсон.

Котировки акций немецких автопроизводителей падают в ходе торгов после заявления Daimler AG о вероятном снижении продаж в 2018 году в результате планируемого Китаем введения дополнительных пошлин на американские автомобили в ответ на действия США.

Акции Daimler упали в цене на 4,5%, BMW - на 2,8%, Volkswagen - на 2,8%.

Все три автопроизводителя выступили за отмену пошлин на импорт автомобилей между ЕС и США. Посол США в Германии Ричард Гренелл включил это предложение в проект торгового соглашения, которое будет представлено администрации американского президента Дональда Трампа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

Стоимость бумаг британской сети магазинов электроники Dixons Carphone подорожали на 3,8%, несмотря на то, что ритейлер сообщил о 28%-ном снижении доналоговой прибыли в прошедшем фигоду.

Акции Shire Plc подорожали на 2,3% после одобрения американскими регуляторами применения одного из препаратов фармкомпании для лечения детей от шести лет.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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