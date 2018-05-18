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Этот контент был опубликован 18 мая 2018 г. 11:26 18.05.2018 - 11:26

Лондон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций снижаются в пятницу на фоне противоречивых новостей о ходе торговых переговоров между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился в ходе торгов на 0,3%, до 394,49 пункта.

Британский FTSE 100 упал на 0,3%, германский DAX теряет 0,2%, французский CAC 40 понизился на 0,3%, испанский IBEX 35 уменьшился на 0,5%.

Итальянский FTSE MIB упал почти на 1%. Накануне итальянская партия "Лига" и движение "Пять звезд" договорились о создании коалиционного правительства. В пятницу лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо сообщил, что финальный контракт о создании коалиции согласован.

Предложение об обращении к Европейскому центральному банку (ЕЦБ) с требованием списать долг Италии в размере 250 млрд евро не вошло в финальный контракт, что эксперты считают благоприятным фактором для курса европейской валюты.

Евро слабо укрепляется на торгах в пятницу, пара евро/доллар торгуется на уровне $1,1800 по сравнению с $1,1795 на закрытие предыдущей сессии.

Акции итальянских банков резко дешевеют в пятницу. Стоимость бумаг Unione di Banche Italiane упала на 3,6%, Banco BPM - на 2,9%, Intesa - на 1,9%.

Инвесторы продолжают следить за ходом торговых переговоров между США и КНР. Источники в администрации американского президента Дональда Трампа сообщают, что китайская официальная делегация, находящаяся с визитом в Вашингтоне, якобы предложила Д.Трампу увеличить закупки ряда американских товаров, чтобы сократить значительный дисбаланс во внешней торговле, снизив китайский профицит на $200 млрд.

Об этом в пятницу сообщают американские СМИ, включая CNN, Bloomberg, The New York Times и другие.

Однако представитель китайского МИД усомнился в том, что эти сообщения соответствуют действительности: во всяком случае, министерству о подобных предложениях неизвестно.

Ранее американская сторона требовала сократить профицит Китая во внешней торговле с США именно на $200 млрд к 2020 году с $375 млрд в 2017 году, однако Пекин не согласился с подобными требованиями.

Накануне Д.Трамп заявил, что Китай "очень избалован", и выразил сомнения в успехе визита китайской делегации в Вашингтон.

Котировки акций нефтекомпаний опускаются после существенного подъема накануне. Стоимость бумаг BP снизилась на 0,3%, Royal Dutch Shell - на 0,5%.

Капитализация AstraZeneca упала на 2,6% в связи с более слабой, чем ожидалось, отчетностью британской фармкомпании за прошедший квартал. Прибыль без учета разовых факторов в первом квартале составила $896 млн против $1,67 млрд годом ранее, сообщила AstraZeneca. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $993,5 млн.

Акции британского ритейлера J Sainsbury теряют в цене 0,3%. Антимонопольный регулятор Великобритании заявил в пятницу, что может начать расследование сделки по слиянию J Sainsbury с Asda Group, британским подразделением американской Walmart Inc.

Цена бумаг Ferrari NV увеличилась на 0,2%. Итальянский производитель спортивных автомобилей объявил о назначении нового главного финансового директора вместо Алессандро Гили, который уйдет в отставку 31 мая. Новым CFO Ferrari станет Антонио Пикка Пиккон, он займет этот пост 30 июля текущего года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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