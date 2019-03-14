Этот контент был опубликован 14 марта 2019 г. 11:42

Лондон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы демонстрируют активный подъем в ходе торгов в четверг, инвесторы оценивают статданные из Европы и отчетность крупных компаний.

Кроме того, участники рынка ожидают голосования в британском парламенте по вопросу об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза, которое состоится в четверг. Brexit намечен на 29 марта.

В минувший вторник британский парламент с разрывом в 149 голосов повторно отверг соглашение по Brexit, достигнутое премьер-министром Терезой Мэй с Брюсселем. А в среду Палата общин проголосовала за то, чтобы отказаться от варианта, предусматривающего выход из ЕС без какого бы то ни было соглашения с Брюсселем.

Председатель Евросовета Дональд Туск уже заявил, что в случае изменения подхода Лондона к реализации Brexit он обратится к странам ЕС с предложением перенести его сроки.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:14 МСК повысился на 0,55%, до 377,68 пункта.

Британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,44%, французский CAC 40 - на 0,61%, германский DAX - на 0,09%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,63%, итальянский FTSE MIB - 0,64%.

Как стало известно в четверг, потребительские цены в Германии в феврале выросли на 1,7% в годовом выражении и поднялись на 0,5% по сравнению с январем. Изменения обоих показателей совпали с предварительными данными и средними прогнозами аналитиков.

Потребительские цены во Франции в прошлом месяце выросли на 1,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года и увеличились на 0,1% к январю. Предварительные данные указывали на годовую инфляцию на уровне 1,5% и повышение потребительских цен на 0,1% относительно января.

Тем временем институт экономических исследований IFO снова ухудшил прогноз роста ВВП Германии на 2019 год из-за проблемы автомобильной отрасли, торможения мировой экономики и неопределенности, связанной с выходом Великобритании из состава Европейского союза (Brexit).

Эксперты теперь ожидают увеличения экономики по итогам текущего года на 0,6% вместо прогнозировавшихся в декабре 1,1%. Оценка роста за 2018 год снижена с 1,5% до 1,4%.

Цена бумаг Deutsche Lufthansa AG падает на 5,3%. Вторая по величине авиакомпания в Европе сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2018 года почти на 39%, а также зафиксировала небольшое снижение по итогам года в целом на фоне роста топливных затрат и падения цен на авиабилеты.

Кроме того, авиаперевозчик принял решение замедлить расширение пассажировместимости в летний период до 1,9% с ранее планировавшихся 3,8%, чтобы поддержать цены.

Котировки акций Assicurazioni Generali поднимаются на 1%. Крупнейшая страховая компания Италии увеличила чистую прибыль по итогам 2018 года до 2,31 млрд евро по сравнению с 2,11 млрд евро в 2017 году.

Также руководство Generali объявило об увеличении дивидендов за 2018 год на 6% - до 0,9 евро на акцию против 0,85 евро на акцию в 2017 году.

Курс акций RWE AG, лидирующей генерирующей компания Германии, увеличивается на 0,4%. Чистая прибыль компании в 2018 году рухнула до 335 млн евро с 1,9 млрд евро годом ранее, а выручка снизилась до 13,53 млрд с 13,95 млрд евро.

Вместе с тем компания предложила выплатить дивиденды в размере 0,7 евро на акцию за 2018 год и увеличить выплаты до 0,8 евро на акцию в 2019 году.

Рыночная стоимость Casino Guichard-Perrachon уменьшилась на 2,5%. Французский ритейлер сообщил о снижении чистой прибыли за прошлый год на 9,4%, до 318 млн евро, и о сокращении выручки на 2,4%, до 36,6 млрд евро.

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