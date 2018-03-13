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Этот контент был опубликован 13 марта 2018 г. 11:09 13.03.2018 - 11:09

Лондон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Большинство европейских фондовых индексов слабо поднимаются в ходе торгов во вторник, инвесторы ждут статданных из США и макроэкономического прогноза от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 12:37 МСК на 0,14% - до 379,73 пункта.

Британский FTSE 100 повысился на 0,07%, французский CAC 40 - на 0,22%, германский DAX - на 0,56%, испанский IBEX 35 - на 0,8%, итальянский FTSE MIB - на 0,4%.

Министерство труда США обнародует отчет об изменении потребительских цен в стране за февраль во вторник в 15:30 МСК. Эксперты в целом ожидают, что рост цен в помесячном выражении составил 0,2% после подъема на 0,5% в январе, а относительно февраля прошлого года цены увеличились на 2,2% после повышения на 2,1% месяцем ранее.

Также инвесторы оценивают доклад Минфина США о бюджете страны за февраль. Как стало известно накануне, дефицит госбюджета США в прошлом месяце составил $215,248 млрд, что на 12,1% больше показателя за тот же месяц прошлого года.

Кроме того, в 13:00 МСК ОЭСР представит свой макроэкономический прогноз для крупнейших экономик мира, а позднее министр финансов Великобритании Филип Хэммонд представит доклад по бюджету страны и обновленные прогнозы роста ВВП и потребительских цен в Великобритании.

"Мы ожидаем, что прогнозы Минфина относительно темпов роста экономики будут несколько более оптимистичными, чем в ноябре, - говорит старший экономист Investec Филип Шоу. - Это станет следствием небольшого позитивного изменения в оценках производительности труда".

Бумаги британской горнодобывающей компании Antofagasta Plc выросли в цене на 2,4% после публикации годовой отчетности, согласно которой прибыль компании увеличилась более чем в четыре раза в прошлом году, до $750 млн. EBITDA фирмы выросла до $1,83 млрд с $284,6 млн.

Стоимость акций страховщика Direct Line Insurance снизилась на 1,7% после того, как аналитики Deutsche Bank ухудшили рекомендации для них до "держать".

Капитализация RWE AG увеличилась на 1,6%. Крупнейшая генерирующая компания вернулась к прибыли в 2017 году, заработав 1,9 млрд евро против убытка в 5,7 млрд евро годом ранее.

Рыночная стоимость ее основного конкурента, E.ON AG, подскочила на 5,2%. Компания также получила прибыль вместо убытка в прошлом году, и сообщила о планах уволить 5 тыс. сотрудников в рамках сделки по слиянию с компанией Innogy.

Акции Total S.A. дорожают на 1,5% после того, как эксперты Barclays улучшили рекомендации для них до "выше уровня рынка".

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