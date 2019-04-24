Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 12:04

Лондон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют снижение в ходе торгов в среду, инвесторы реагируют на большое число корпоративных отчетностей и оценивают статданные о бизнес-доверии из Германии и Франции.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:36 мск опустился на 0,05% - до 391,16 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 уменьшился на 0,37%, французский CAC 40 - на 0,24%. Германский DAX повысился на 0,45%. Испанский IBEX 35 потерял 0,47%, итальянский FTSE MIB - 0,62%.

Значение индекса доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований IFO, в апреле снизилось до 99,2 пункта по сравнению с пересмотренными 99,7 пункта в предыдущий месяц. Эксперты ожидали роста индикатора с ранее объявленных 99,6 до 99,9 пункта.

Индекс оценки предпринимателями текущей ситуации в экономике Германии уменьшился со 103,9 до 103,3 пункта, индекс ожиданий на будущее - до 95,2 с 95,6 пункта.

Также в среду стало известно, что индекс бизнес-доверия к экономике Франции в апреле составил 105 пунктов, что совпало с пересмотренным мартовским показателем. Ранее сообщалось, что в марте индикатор составлял 104 пункта, и аналитики в целом не ожидали его изменения. В перерабатывающей промышленности индикатор снизился со 103 до 101 пункта.

"Ралли на рынках акций продолжается, при этом краткосрочные коррекции также вероятны на фоне повышенной волатильности", - говорит инвестиционный стратег Natixis Investment Managers Эсти Двек.

Акции швейцарского банка Credit Suisse дорожают на 2,5%. Банк увеличил чистую прибыль в первом квартале 2019 года на фоне более сильных, чем ожидалось, показателей международного бизнеса в сфере управления активами состоятельных клиентов, а также подразделения операций на глобальных рынках.

Цена бумаг страховой компании Aviva снижается на 0,5% на новости об уходе в отставку главы ее британского подразделения Энди Биггза.

Стоимость акций германской финтех-компании Wirecard подскочила на 9% после того, как японская SoftBank Group сообщила о приобретении доли в компании за 900 млн евро. Также фирмы договорились о долгосрочном партнерстве для продвижения бизнеса Wirecard на азиатских рынках.

Акции Akzo Nobel дешевеют на 2,6%. Нидерландская химическая компания резко сократила чистую прибыль в первом квартале 2019 года, хотя и отчиталась об увеличении скорректированной операционной прибыли на 9%.

Курс бумаг STMicroelectronics NV (STMicro), крупнейшего в Европе производителя полупроводников, растет на 3%. Компания сократила чистую прибыль и выручку в прошлом квартале, однако прогнозирует рост продаж во втором квартале.

Капитализация Volvo AB увеличивается на 3,7%. Шведский концерн увеличил чистую прибыль в январе-марте благодаря росту продаж транспортных средств и сервисных контрактов. Вместе с тем объем заказов сократился из-за падения спроса на новые грузовики в Северной Америке.

Рыночная стоимость германской SAP SE, лидирующего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, поднимается на 7,9%, несмотря на чистый убыток по итогам прошлого квартала. Убыток был вызван единовременными списаниями, а скорректированная прибыль компании повысилась, как и выручка.

Бумаги Anglo American дешевеют на 1,9% после того, как аналитики JPMorgan Chase ухудшили рекомендации по ним до "нейтрального" уровня с "выше уровня рынка". Котировки акций других горнодобывающих компаний также снижаются: Rio Tinto - на 0,6%, BHP - на 0,7%, Glencore - на 0,3%. Вместе с ними дешевеют акции сталелитейных предприятий: ArcelorMittal - на 1,2%, Salzgitter - на 1,8%.

йй мв ав*

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