Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 18:27

Лондон. 23 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно снизились по итогам торгов в четверг.

Внимание трейдеров было приковано к первому в этом году заседанию Европейского центрального банка (ЕЦБ) и ситуации в Китае, где началась вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,71% и составил 420,03 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 упал на 0,85%, германский DAX - на 0,94%, французский CAC 40 потерял 0,65%, испанский IBEX 35 - 0,58%. Итальянский FTSE MIB практически не изменился.

ЕЦБ в четверг, как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. Регулятор также объявил о начале пересмотра своей стратегии, который должен продлиться до конца 2020 года.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией в Китае в связи с эпидемией коронавируса. По последним данным, число подтвержденных случаев заражения превысило 630, 17 человек скончались. Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

В Ухане предприняты экстренные меры для борьбы с распространением инфекции. С четверга приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение с Уханем, ограничено движение городского транспорта.

Помимо этого, обеспокоенность инвесторов вызывали заявления президента США Дональда Трампа, который сказал в среду в интервью телеканалу CNBC, что Вашингтон введет 25%-ные пошлины на импорт европейских автомобилей, если США и ЕС не достигнут соглашения по торговле. По его словам, в создавшейся ситуации у ЕС нет другого выбора, кроме как заключить новое торговое соглашение с США.

Лидером роста стал STMicroelectronics NV, крупнейший в Европе производитель полупроводниковых компонентов. Акции компании подорожали на 7,59% после того, как компания опубликовала свои финансовые результаты за 2019 год. Ее чистая прибыль в октябре-декабре сократилась на 6,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, до $392 млн. Однако аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали чистую прибыль в размере $337 млн. Выручка также оказалась лучше прогноза и составила $2,754 млрд. Аналитики прогнозировали выручку в $2,68 млрд.

Наибольшее падение продемонстрировали акции германской строительной компания Hochtief. Бумаги компании подешевели на 8,04% на новостях о том, что ее подразделение Cimic планирует прекратить деятельность на Ближнем Востоке.

Котировки акций европейских производителей товаров класса "люкс" продолжают снижаться из-за опасений сокращения спроса в Китае. Бумаги LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE подешевели на 2,72%, Burberry - на 2,6%, швейцарской Compagnie Financiere Richemont - на 2,32%.

Акции португальской Galp Energia подешевели на 3,19%. Компания договорилась с испанской Actividades de Construccion y Servicios о сделке стоимостью 2,2 млрд евро, которая призвана сделать Galp ведущим производителем солнечной энергии на Пиренейском полуострове. Сделка включает покупку и развитие существующих проектов ACS по производству фотоэлектрической энергии в Испании, а также строительство новых объектов.

Бумаги французского автопроизводителя Renault подешевели на 5,06%. Citigroup понизила рекомендацию для акций компании с "нейтральной" до "продавать".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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