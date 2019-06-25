Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 19:12

Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы в основном завершили торги во вторник снижением, давление на рынок оказало обострение ситуации вокруг Ирана и сохраняющаяся неопределенность в отношении мировой торговли.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 завершил сессию снижением на 0,1% и составил 383,40 пункта.

Германский DAX снизился на 0,38%, французский CAC 40 потерял 0,13%, испанский IBEX 35 упал на 0,36%, итальянский FTSE MIB опустился на 0,73%. В то же время британский индекс FTSE 100 по итогам торгов подрос на 0,08%.

Президент Ирана Хасан Рухани на фоне недавних дополнительных санкций Вашингтона против Тегерана усомнился в уровне интеллекта американских руководителей, сообщило во вторник агентство "Тасним". Он подчеркнул, что санкции США в отношении верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи бесполезны, так как у него нет активов за границей.

В МИД Ирана во вторник также раскритиковали решение США ввести санкции против Хаменеи, назвав его "закрытием дороги к дипломатии" между Тегераном и Вашингтоном.

Накануне президент США Дональд Трамп объявил о введении санкций против Хаменеи, а также пообещал новые санкции, которые коснутся окружения аятоллы. Он пояснил, что ограничения не позволят Хаменеи пользоваться американской финансовой системой.

Во вторник Трамп заявил о готовности дать сокрушительный силовой ответ на любые атаки Тегерана.

Важным событием для рынка является грядущая встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в Осаке, которая должна состояться в рамках саммита G20. Лидеры двух стран, как ожидается, обсудят вопросы отмены взаимных пошлин и подписания торгового соглашения.

Статданные, опубликованные во вторник, указали на ухудшение деловых настроений во Франции. Индекс доверия предпринимателей к экономике страны снизился до 102 пункта в июне с майского значения в 104 пункта, которое стало максимальным за шесть месяцев, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Июньское значение стало минимальным с ноября 2016 года, пишет MarketWatch.

Наибольший рост среди компонентов индекса Stoxx 600 продемонстрировали бумаги Altran Technologies SA, которые завершили сессию скачком более чем на 22% на новостях о том, что французская консалтинговая компания Capgemini SE сделала своему более мелкому конкуренту предложение о покупке за 3,6 млрд евро.

Акции продуктового ритейлера Tesco подешевели на 1,34%, несмотря на то, что Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг компании до инвестиционного уровня. Бумаги других ритейлеров также завершили торги снижением: котировки Kering опустились на 1,43%, H&M - на 1%, Carrefour - на 3,5%.

Акции европейских банков также подешевели по итогам торгов. Бумаги BNP Paribas потеряли 0,74%, Societe Generale - 0,65%, Credit Agricole - 1,1%. Стоимость бумаг UBS Group снизилась на 0,66%, котировки Intesa Sanpaolo упали на 0,34%.

В то же время акции европейских горнодобывающих компаний завершили торговую сессию ростом. Бумаги Rio Tinto подорожали на 0,46%, BHP Group - на 0,74%, Anglo American - на 0,21%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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