Этот контент был опубликован 5 июня 2019 г. 11:57

Лондон. 5 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы укрепляются на торгах в среду вслед за американскими индексами, которые выросли во вторник максимальными темпами с января текущего года на фоне заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:29 МСК поднялся на 0,45% и составил 374,35 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени вырос на 0,51%, германский DAX укрепился на 0,53%, французский CAC 40 - на 0,52%, испанский IBEX 35 - на 0,58%, итальянский FTSE MIB - на 0,06%.

Председатель ФРС США Джером Пауэлл во вторник заявил о готовности центробанка поддержать экономический подъем в США. "Мы внимательно следим за последствиями торговых споров для перспектив американской экономики, и как всегда, готовы принимать надлежащие меры для стимулирования экономического роста при сохранении сильного рынка труда и инфляции около нашего 2%-ного целевого показателя", - сказал Пауэлл на открытии двухдневной конференции, организованной Федеральным резервным банком (ФРБ) Чикаго.

Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, если этого потребует ситуация в экономике, пишет Bloomberg.

Ранее во вторник глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в условиях низкой инфляции снижение процентных ставок в США в ближайшее время может быть оправданным. К этому подталкивает растущая угроза для экономического роста, вызванная глобальной торговой напряженностью.

Акции итальянских банков дешевеют на новостях о том, что Европейская комиссия инициирует дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга, в среду, пишет газета La Repubblica.

Бумаги крупнейшего банка Италии UniCredit подешевели на 1,7%, котировки Unione di Banche Italiane SpA снизились на 0,7%, акции FinecoBank SpA опустились на 0,68%, Intesa Sanpaolo - на 0,9%.

Вышедшие в среду статистические данные не оказали существенного влияния на динамику рынков.

Розничные продажи в еврозоне в апреле уменьшились на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). В годовом выражении подъем составил 1,5%.

Изменения обоих показателей совпали со средними прогнозами экспертов, согласно данным Trading Economics.

Акции Renault прибавляют в цене почти 0,3% на заявлении министра финансов Франции Брюно Ле Мэра о том, что правительство страны поддержит слияние компании c итало-американской Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в случае, если компании гарантируют государству сохранение рабочих мест и местной штаб-квартиры, а также место в совете директоров. Котировки Fiat дешевеют на 0,3%.

Бумаги страховой компании Aviva теряют в цене 0,65% после новостей о том, что финансовый директор компании Том Стоддард уйдет в отставку с 30 июня.

Акции германской SAP SE, лидирующего мирового производителя программного обеспечения для управления предприятиями, дорожают на 1,71%. Поддержку котировкам оказал позитивный прогноз продаж американского конкурента Salesforce, пишет Bloomberg.

В лидеры роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 вышли бумаги французской Worldline, которые дорожают на 6,37%. Наибольшее падение демонстрируют акции британской Hargreaves Lansdown PLC, которые теряют в цене 5,17%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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