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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 11:57 07.06.2018 - 11:57

Лондон. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские рынки акций растут в четверг в ожидании встречи глав государств G7.

Исключение составляет британский индикатор, который демонстрирует слабое снижение. Технический сбой на Лондонской фондовой бирже (LSE) задержал проведение аукциона открытия в четверг примерно на час, торги начались после 9:00 по Лондону (11:00 мск). К настоящему времени работа возобновлена в нормальном режиме. Аукцион открытия - важный механизм торговой сессии на LSE и других фондовых биржах, поскольку на нем фиксируются цены акций на момент начала торгов.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:10 МСК увеличился на 0,3%, составив 388,03 пункта.

Британский FTSE 100 потерял менее 0,1%, германский DAX прибавил 0,3%, французский CAC 40 - 0,5%, испанский IBEX 35 - 1,1%, итальянский FTSE MIB - 0,6%.

Внимание рынка направлено на стартующий в пятницу в Канаде саммит глав государств G7, где будет, в частности, обсуждаться политика США в торговой сфере.

Франция вслед за Германией предупредила президента США Дональда Трампа, что не подпишет совместное заявление "Группы семи" по итогам саммита без серьезных уступок со стороны США.

По данным источника агентства Bloomberg, президент Франции Эммануэль Макрон дал понять Д.Трампу, что необходим прогресс в обсуждении вопросов о пошлинах, ядерной сделке с Ираном и Парижском соглашении по климату, прежде чем он будет готов подписать совместное заявление.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что отсутствие возможностей для компромисса означает, что лидеры могут не согласиться на подписание традиционного итогового коммюнике. Она сказала, что ожидает сложных дискуссий в ходе канадской встречи "семерки".

Тем временем, министерство торговли Китая распространило информацию о том, что КНР и США достигли "позитивного и конкретного прогресса во множестве вопросов" в ходе прошедших торговых переговоров.

Детали переговоров требуют подтверждения обеих сторон, отмечают в китайском Минторге.

Китай хотел бы избежать эскалации напряженности в торгово-экономических отношениях с США, и готов увеличить импорт американских товаров, заявил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн.

"Относительное спокойствие фондовых рынков позволяет предположить, что серьезных опасений возможности торговых войн сейчас нет", - цитирует Dow Jones аналитика Deutsche Bank Джима Райда.

Акции Remy Cointreau SA теряют в цене 4,7% на торгах в четверг. Второй по величине производитель алкоголя во Франции сократил чистую прибыль в минувшем финансовом году, несмотря на рост выручки. Годовая прибыль без учета разовых факторов не оправдала прогнозы рынка.

Котировки бумаг британских букмекеров падают вслед за ухудшением оценки отрасли аналитиками Credit Suisse.

Капитализация Paddy Power Betfair снизилась на 1,9%, William Hill - на 0,7%.

Стоимость бумаг датской технологической компании Netcompany A/S в ходе первых после IPO торгов подскочила на 25%.

Служба финансово-экономической информации

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