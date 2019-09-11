Этот контент был опубликован 11 сентября 2019 г. 11:52

Лондон. 11 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торговой сессии в среду в преддверии заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:49 МСК поднялся на 0,65% и составил 388,96 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,97%, германский DAX - на 0,87%, французский CAC 40 - на 0,4%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB набрали 0,06% и 0,58% соответственно.

ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг, и инвесторы ожидают от него как снижения ставок, так и принятия других мер для стимулирования экономического подъема.

Более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ объявит о запуске программы количественного смягчения (QE) на предстоящем заседании. Кроме того, эксперты полагают, что европейский центробанк уменьшит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5% в четверг и предпримет второе снижение ставки в декабре.\

"Хотя заседание ЕЦБ на этой неделе, похоже, станет одним из самых непредсказуемых за последние годы, вопрос заключается не в том, смягчит ли регулятор монетарную политику, а в том, какой конкретно набор мер одобрит его руководство", - сказал Марчел Александрович из Jefferies, слова которого приводит MarketWatch.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Между тем опасения эскалации торговых противоречий США и Китая отошли на второй план.

Во вторник стало известно, что Китай освободит от пошлин ряд импортируемых из США товаров. Изменения вступят в силу с 17 сентября и затронут товары, пошлины на которые были введены летом прошлого года. При этом в список не вошли такие важные статьи американского сельскохозяйственного экспорта, как соя-бобы, свинина и кукуруза.

КНР и США ввели новые взаимные пошлины с 1 сентября и объявили о новом раунде повышения тарифов, который состоится 15 декабря, если стороны не достигнут прогресса в переговорах о торговом соглашении. Очередные переговоры запланированы на октябрь в Вашингтоне.

Самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 демонстрируют акции London Stock Exchange Group, которые дорожают на 10,4% на новостях о том, что Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. (HKEx) сделала предложение оператору Лондонской фондовой биржи (LSE) об объединении.

Между тем акции Hermes International теряют в цене 0,3%, несмотря на то, что французский дом моды зафиксировал рост прибыли и выручки в первом полугодии 2019 года.

Бумаги Industria de Diseno Textil SA (Inditex) дешевеют на 2,3%, поскольку маржа прибыли испанского ритейлера не оправдала ожиданий аналитиков.

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