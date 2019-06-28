Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 11:53

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу, участники рынка ждут встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, которая может определить дальнейший ход развития экономических отношений двух стран.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 МСК вырос на 0,18% и составил 382,90 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени набрал 0,21%, германский DAX поднялся на 0,44%, французский CAC 40 прибавил 0,13%, испанский IBEX 35 вырос на 0,16%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,31%.

В пятницу Трамп уже провел встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и канцлером Германии Ангелой Меркель. По итогам этих встреч Трамп заявил, что он полон оптимизма в отношении заключения торговых сделок со всеми тремя странами.

Также он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, которая длилась почти полтора часа. Лидеры двух стран обсудили темы Ирана, Украины, Венесуэлы и Сирии, а также согласились продолжить дискуссии о современной модели контроля над вооружениями, в которую предлагается включить Китай.

Встреча лидеров США и КНР запланирована на субботу. Инвесторы надеются, что им удастся если не заключить торговое соглашение, то хотя бы объявить перемирие в торговой войне.

Статистическое управление Европейского союза в пятницу опубликовало предварительные данные об инфляции в еврозоне, согласно которым потребительские цены в июне 2019 года выросли на 1,2% в годовом выражении. Показатель совпал с прогнозами рынка. В мае инфляция в еврозоне также составляла 1,2%.

Потребительские цены без учета таких волатильных факторов, как цены на энергоносители, продукты питания и алкоголь (индекс CPI Core, который отслеживает Европейский центральный банк), увеличились на 1,1% в годовом выражении, рост показателя ускорился с майских 0,8%. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,1%.

Тем временем потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в июне 2019 года выросли на 1,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно мая цены выросли на 0,3%. Аналитики ожидали роста цен в годовом выражении на 1,1% и прогнозировали отсутствие изменений по сравнению с маем.

Потребительские расходы во Франции в мае 2019 года увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, по данным Insee. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,3%. Снижение потребительских расходов по сравнению с маем 2018 года составило 0,1%, хотя аналитики ожидали роста на 0,3%.

Кроме того, в пятницу стало известно, что рост ВВП Великобритании в первом квартале 2019 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,5%. В годовом выражении ВВП вырос на 1,8%, свидетельствуют окончательные данные Национального статистического управления (ONS). Оба показателя совпали с предварительными оценками и прогнозами экспертов.

Дефицит счета текущих операций Великобритании в первом квартале составил 30 млрд фунтов ($38 млрд) против 23,7 млрд фунтов кварталом ранее. Эксперты в целом ожидали еще более существенного роста, до 32 млрд фунтов.

В то же время индекс доверия британских потребителей к экономике страны в июне снизился до минус 13 пунктов с минус 10 пунктов в предыдущем месяце, свидетельствуют расчеты исследовательской компании GfK NOP Ltd. По данным GfK, значение минус 13 пунктов было зафиксировано четвертый раз с начала года. Аналитики в среднем ожидали менее значительного снижения - до минус 11 пунктов, по данным Trading Economics.

Британская компания Merlin Entertainments, управляющая различными парками развлечений и аттракционами, сообщила в пятницу, что консорциум инвесторов во главе с американской инвесткомпанией Blackstone LP достиг соглашения о ее приобретении за 4,77 млрд фунтов стерлингов ($6,1 млрд). Акции Merlin в Лондоне подскочили в цене почти на 14%.

Акции Deutsche Bank подорожали на 3,8% на фоне новостей о том, что крупнейший германский банк прошел ежегодное стресс-тестирование Федеральной резервной системы (ФРС). Результаты очередного раунда тестирования банков, размещенные на сайте ФРС, являются частью двухступенчатых проверок, которые американский ЦБ проводит в отношении всех крупнейших национальных, а также зарубежных кредитных организаций с крупным бизнесом в США. На основании результатов тестирования регулятор дает разрешение банкам на выплату дивидендов, проведение buyback.

Между тем бумаги Chr. Hansen потеряли в цене 0,7%, продолжив дешеветь после того, как датская биотехнологическая компания ухудшила годовой прогноз выручки, отчитавшись о разочаровывающей прибыли.

ва вч *

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