Этот контент был опубликован 6 сентября 2019 г. 12:05

Лондон. 6 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повышаются в ходе торгов в пятницу, участники рынка ждут публикации данных о безработице в США и следят за политической ситуацией в Великобритании.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 мск поднялся на 0,16% и составил 386,53 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,11%, германский DAX - на 0,33%, французский CAC 40 - на 0,2%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB набрали 0,02% и 0,07% соответственно.

Министерство труда США обнародует данные о безработице в августе в 15:30 мск.

Как стало известно в четверг, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 1 тыс., до 217 тыс., тогда как эксперты не ожидали изменения показателя. Несмотря на повышение, число заявок остается на очень низком уровне.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Политическая обстановка в Великобритании продолжает оставаться в центре внимания трейдеров.

Газета The Guardian сообщила, что члены Лейбористской партии не намерены поддерживать в понедельник новое предложение премьера Великобритании Бориса Джонсона о проведении досрочных выборов в парламент.

Изначально лидер лейбористов Джереми Корбин обещал, что выступит за выборы, но только после того, как в стране будет окончательно принят законопроект, нацеленный на перенос Brexit на 31 января 2020 года. Цель этого переноса - избежать выхода из ЕС без заключенного с Брюсселем соглашения, регламентирующего дальнейшие отношения сторон.

Для одобрения предложения о внеочередных выборах Джонсона должны поддержать минимум две трети членов Палаты общин, то есть не только находящиеся у власти консерваторы, но и хотя бы часть оппозиции.

Самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx 600 демонстрируют акции германского поставщика телекоммуникационных услуг 1&1 Drillisch AG, которые дорожают на 10,4%.

В то же время сильнее всего снижаются бумаги норвежского холдинга Telenor ASA (-4,1%). Их падение связано с новостью о том, что компания завершила переговоры с малазийской Axiata о создании совместного предприятия без заключения сделки.

Акции датской ювелирной компании Pandora растут на 3%. Не так давно производитель украшений обнародовал план масштабного ребрендинга с целью увеличить продажи.

Статданные, опубликованные в пятницу, указали на рост экономики еврозоны во втором квартале на уровне прогнозов.

Экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2019 года выросла на 0,2% относительно предыдущего квартала, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с предварительными данными и с прогнозами рынка.

ВВП 28 государств Евросоюза в апреле-июне увеличился на 0,2% относительно предыдущего квартала и на 1,4% по сравнению со вторым кварталом прошлого года (предварительные данные указывали на годовой рост на 1,3%).

business@interfax.ru

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