Этот контент был опубликован 24 января 2020 г. 11:27

Лондон. 24 января. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы растут на торгах в пятницу после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отказалась объявлять чрезвычайную ситуации из-за эпидемии коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:54 МСК вырос на 1,13% и составил 424,79 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 растет на 1,39%, германский DAX - на 1,29%. Французский CAC 40 прибавляет 1,31%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 растут на 1,14% и 0,96% соответственно.

На этой неделе основное внимание трейдеров приковано к ситуации в Китае в связи с эпидемией коронавируса. Число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, в Китае достигло 830 человек, более 20 человек погибли. Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань зафиксирована в декабре (первый случай датирован 12 декабря), возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

ВОЗ по итогам заседания в четверг заявила, что пока считает преждевременным объявлять чрезвычайную ситуацию в сфере международного здравоохранения из-за зафиксированного в КНР нового типа коронавируса.

В пятницу исследовательская компания Markit Economics опубликовала сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за январь. Индекс менеджеров закупок (PMI) в январе в обрабатывающей промышленности еврозоны вырос с 46,3 до 47,8 пункта, сильнее ожиданий. PMI в сфере услуг еврозоны снизился до 52,2 пункта с 52,8 пункта, ожидалось сохранение показателя на том же уровне.

Во Франции сводный PMI снизился с 52 пунктов до 51,5 пункта. В Германии сводный PMI вырос с 50,2 до 51,1 пункта, превзойдя ожидания. В Великобритании - с 49,3 до 52,4 пунктов, максимального уровня с 2018 года.

Накануне Европейский центральный банк (ЕЦБ), как и ожидалось, сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, ставку по депозитам - на уровне минус 0,5%. В заявлении ЕЦБ говорится, что ставки останутся на текущем уровне или ниже до тех пор, пока инфляция в еврозоне не приблизится к целевому показателю Центробанка. Регулятор также объявил о начале пересмотра своей стратегии, который должен продлиться до конца 2020 года.

В лидерах роста - банк Virgin Money. Его акции дорожают на 5,98% на новостях о том, что председатель банка Джим Петтигрю планирует уйти в отставку к сентябрю 2021 года.

Бумаги французской Carrefour SA, являющейся крупнейшим ритейлером в Европе, дорожают на 4,48%, после того как компания отчиталась о росте продаж в четвертом квартале.

Котировки акций французской фармацевтической компании Ipsen падают на 23,39% на заявлении компании о приостановлении испытания паловаротена для лечения фибродисплазии, неофициально именуемой "синдромом каменного человека".

Бумаги второго по величине производитель алкоголя во Франции Remy Cointreau SA дешевеют на 8,75% новостях о том, что в третьем квартале 2019-2020 финансового года ее продажи снизились на 11,3% в органическом выражении, до 285,3 млн евро ($317 млн). Аналитики ожидали снижения на 6%, пишет агентство Bloomberg.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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