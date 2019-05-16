Этот контент был опубликован 16 мая 2019 г. 13:58

Лондон. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы активно поднимаются в ходе торгов в четверг, несмотря на новость о возможном запрете на продажу оборудования Huawei в США.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий блокировать доступ иностранным технологическим компаниям к американскому рынку. В частности, министерство торговли США получит право проверять все сделки с участием компаний, которые могут представлять угрозу для страны.

Минторг уже заявил, что может внести китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei Technologies Co. в список компаний, деятельность которых противоречит национальным интересам США. Запрет коснется и другой китайской компании - ZTE Corp. Это приведет к тому, что американские компании должны будут получать специальные лицензии для поставки Huawei и ZTE технологий и полупроводников, необходимых им для производства собственного оборудования.

Эксперты рассматривают такие действия как очередной виток торгового конфликта с Китаем и как инструмент оказания дополнительного давления на Пекин, пишет MarketWatch.

Несмотря на опасения эскалации конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира, европейские акции демонстрируют рост.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос к 14:31 мск на 0,47% - до 379,81 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,27%, французский CAC 40 - на 0,41%, германский DAX - на 0,78%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,58%, итальянский FTSE MIB - 0,64%.

Наиболее активный рост показывают акции горнодобывающих компаний после того, как ряд аналитиков спрогнозировал скачок цен на железную руду из-за дефицита этого сырья на рынке.

Цена бумаг BHP Group поднимается на 2,9%, Rio Tinto - на 2,5%, Anglo American - на 3,1%.

Акции британской Burberry Group Plc падают на 5,2%, хотя один из ведущих мировых производителей товаров класса "люкс" увеличил доналоговую прибыль на 6,8% по итогам 2019 финансового года и повысил размер дивидендов.

Котировки бумаг разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment рухнули на 12% после того, как отчетность компании за прошлый финансовый год и прогнозы на текущий фингод не оправдали ожидания инвесторов.

Цена акций Assicurazioni Generali SpA снижается на 0,8%, несмотря на то, что крупнейшая страховая компания Италии увеличила чистую прибыль на 28% в прошлом квартале.

Стоимость бумаг National Grid опускается на 2,5%. Британский оператор газовых и электросетей сократил доналоговую прибыль на 31% по итогам 2019 фингода на фоне увеличения расходов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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