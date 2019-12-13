Этот контент был опубликован 13 декабря 2019 г. 11:13

Лондон. 13 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торгов в пятницу на новостях о том, что президент США Дональд Трамп согласовал первый этап торговой сделки с Китаем; при этом британские индексы взлетели на сообщениях об убедительной победе на внеочередных парламентских выборах Консервативной партии Великобритании, выступающей за выход страны из Евросоюза уже в начале 2020 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:32 МСК вырос на 1,63% и составил 414,21 пункта.

Индекс FTSE 100, в расчет которого входят акции крупнейших по капитализации компаний, торгующихся на Лондонской фондовой бирже, поднялся на 1,7%. Индекс FTSE 250, который объединяет акции 250 крупнейших компаний, не входящих в FTSE 100, прибавляет 4,5%. Ранее он поднимался на 5,4% - максимальными темпами с 2010 года.

Германский индекс DAX вырос на 1,27%, французский CAC 40 - на 1,17%, испанский IBEX 35 - на 1,53%, итальянский FTSE MIB - на 0,87%.

Как пишет агентство Bloomberg, Трамп одобрил так называемый первый этап торговой сделки с Китаем, что позволит предотвратить введение 15 декабря новой волны американских пошлин на потребительские товары из КНР общим объемом около $160 млрд.

По данным Politico, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и китайский посол в Вашингтоне Цуй Тянькай могут подписать первый этап торгового соглашения уже в пятницу.

Накануне The Wall Street Journal сообщала, что американская сторона предложила Пекину понизить вдвое действующие пошлины на товары китайского экспорта общим объемом около $360 млрд в год, а также отменить новый раунд введения пошлин, запланированный на 15 декабря.

Улучшению настроений на рынках также способствовали результаты досрочных парламентских выборов в Великобритании.

По пока еще не полным официальным данным, консерваторы получают 360 мест в Палате общин. По данным экзит-полов, всего они могут получить 368 мест в нижней палате парламента. Ближайшие преследователи - лейбористы - получают 203 места.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу пообещал уложиться с Brexit до 31 января.

"Британский народ ясно, однозначно, бесспорно выступил за то, чтобы мы вышли из ЕС", - сказал Джонсон в ходе выступления в Лондоне, комментируя победу его партии на парламентских выборах.

"Мы выйдем из ЕС до 31 января. И никаких "если", никаких "но", никаких "может быть", - заявил Джонсон.

Акции британских банков существенно подорожали на фоне этих новостей, подтолкнув вверх европейский банковский сектор.

Котировки акций Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) поднимаются на 11,1%, Lloyds Banking Group Plc - на 7,8%, Barclays Plc - на 8,5%.

Динамику лучше рынка также показывают акции европейских автопроизводителей. Цена бумаг Faurecia SE повышается на 3,3%, Valeo SA - на 2,1%, Peugeot SA - на 3,2%, Continental AG, - на 1,3%, Daimler AG - на 1,7%.

Бумаги Telefonica SA прибавляют в цене 1,1% на сообщениях СМИ о том, что испанская телекоммуникационная компания рассматривает возможность поиска стратегического партнера для своего подразделения в Латинской Америке или проведения IPO этого подразделения. Компания находится на раннем этапе переговоров с потенциальными консультантами, обсуждая варианты, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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