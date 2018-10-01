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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 11:55 01.10.2018 - 11:55

Лондон. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно поднимаются в понедельник, инвесторы оценивают статданные из еврозоны и новости крупных компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:35 мск увеличился на 0,36% и составлял 384,56 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка повысился на 0,1%, германский DAX - на 0,31%, французский CAC 40 - на 0,71%. Испанский IBEX 35 прибавил 0,81%, итальянский FTSE MIB - 1,6%.

Как стало известно в понедельник, безработица в еврозоне в августе опустилась до 8,1% по сравнению с 8,2% в предыдущем месяце. Результат совпал со средним прогнозом аналитиков и стал минимальным с 2008 года.

Окончательное значение индекса менеджеров закупок (PMI) в промышленном секторе еврозоны в сентябре составило 53,2 пункта против 54,6 пункта в августе, предварительные данные указывали на снижение показателя до 53,3 пункта.

Тем временем розничные продажи в Германии в августе уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца, при том что аналитики в среднем ожидали повышения показателя на 0,4%.

Увеличение продаж по сравнению с августом прошлого года составило 1,6%, тогда как эксперты прогнозировали подъем на 1,5%.

Акции ирландского лоукостера Ryanair упали в цене на 8,6% после того, как компания ухудшила прогноз прибыли на 2019 финансовый год более чем на 10% из-за подорожавшего топлива и забастовок пилотов.

Рыночная стоимость германской Linde AG повысилась на 6%. На минувших выходных китайский антимонопольный регулятор одобрил ее слияние с американской Praxair Inc, в результате которого будет создан крупнейший в мире производитель промышленных газов стоимостью около $80 млрд. Теперь компаниям осталось заручиться одобрением регуляторов США и Южной Кореи.

Капитализация германского туроператора TUI Group увеличилась на 0,6%. Компания сообщила об отставке своего главного финансового директора Хорста Байера, который проработал в компании 22 года и занимал пост финдиректора с 2010 года. На этом посту его сменит член совета директоров TUI Биргит Коникс, которая ранее работала финансовым директором бельгийской телекоммуникационной компании Telenet.

Цена бумаг Casino Guichard-Perrachon увеличилась на 1,7%. Французский ритейлер сообщил о продаже недвижимости неназванному покупателю на сумму 565 млн евро в рамках программы по продаже активов с целью сокращения задолженности.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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