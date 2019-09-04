Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 11:59

Лондон. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы уверенно повышаются в ходе торгов в среду после снижения накануне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:08 МСК вырос на 1,02% и составил 383,67 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,71%, германский DAX - на 1,32%, французский CAC 40 - на 1,21%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили 0,95% и 1,61% соответственно.

Улучшению настроений инвесторов в том числе способствовали новости из Великобритании и Италии.

Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в ответ на это решение парламента заявил, что будет добиваться организации внеочередных выборов, если парламент одобрит закон, призванный исключить вариант "жесткого" Brexit.

Во вторник лидер британских консерваторов лишился большинства в Палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии и перешел в ряды либерал-демократов.

Тем временем итальянские СМИ сообщили, что 79,3% сторонников "Движения 5 звезд" проголосовали за формирование нового правительства Италии. Также стало известно, что представители "Движения 5 звезд" и Демократической партии в среду утром начали финальный этап обсуждения программы будущей правящей коалиции страны.

Опубликованные в среду статданные указали на снижение розничных продаж в еврозоне в июле.

Показатель сократился на 0,6% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза (Eurostat). Снижение продаж оказалось максимальным с декабря прошлого года.

Наиболее существенный рост среди компонентов индекса Stoxx 600 демонстрируют акции французского производителя оборонной электроники Thales, которые прибавляют 6,4% после публикации отчета компании за первое полугодие.

Акции производителей премиальных товаров Swatch Group и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton дорожают на 3,8% и 3,5%. Их рост связан с новостями о том, что глава администрации Гонконга намерена в среду объявить официально о снятии поправок к закону об экстрадиции, которые стали побудительным мотивом для протестных выступлений, пишет MarketWatch.

Бумаги германской службы доставки еды Delivery Hero прибавляют в цене 3,2% после того, как компания отчиталась о результатах за первое полугодие.

Между тем акции британского девелопера Barratt Developments снижаются на 2,9% из-за пессимистичного прогноза компании.

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