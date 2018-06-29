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Этот контент был опубликован 29 июня 2018 г. 12:33 29.06.2018 - 12:33

Лондон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы растут в пятницу после принятия странами Евросоюза решения об ограничении количества мигрантов.

Это решение было расценено инвесторами как фактор, снижающий политические риски, которые оказывали давление на фондовые рынки.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 прибавляет в ходе торгов 1% и составляет 380,52 пункта. В пятницу проходят последние торговли второго квартала 2018 года и первого полугодия, за три месяца значение индекса увеличилось на 2,8%, за полугодие - снизилось на 2%.

Британский FTSE 100 вырос на 0,8%, французский CAC 40 - на 1,2%, германский DAX - на 1%, испанский IBEX 35 - на 1%, итальянский FTSE MIB - на 1,3%.

Как сообщалось, в ходе саммита Евросоюза было принято решение об ограничении количества мигрантов, которые различными путями прибывают в страны Европы. В этих целях и для контроля над потоком мигрантов будут созданы специальные центры по приему беженцев.

Также была достигнута договоренность о наращивании финансирования Турции, Марокко и государств Северной Африки, чтобы сократить число тех, кто стремится в европейские страны. ЕС планирует ужесточить пограничный контроль на внешних границах.

Эксперты опасались, что в случае, если государства ЕС не смогут достичь соглашения по этому вопросу, правительственная коалиция в Германии окажется под угрозой, что потребует новых выборов в ФРГ, пишет MarketWatch.

После достижения странами ЕС соглашения по миграционному вопросу основное внимание рынков сфокусируется на их решениях по Brexit.

Статданные, обнародованные в пятницу, указали на подъем инфляции в еврозоне до целевого уровня Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Потребительские цены в регионе в июне 2018 года выросли на 2% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Статистического управления Европейского союза.

Темпы роста ускорились по сравнению с майскими 1,9% и достигли отметки в 2% впервые с февраля 2017 года.

Целевой показатель ЕЦБ для инфляции составляет "немногим менее 2% в годовом выражении".

Тем временем, в Германии количество безработных сократилось в июне текущего года на 15 тыс. - до 2,342 млн, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству ФРГ.

Безработица в Германии в июне, как и ожидали эксперты, осталась на уровне 5,2%, который является самым низким с момента воссоединения страны в 1990 году.

Акции Novartis подорожали в ходе торгов на 3,4%. Швейцарский производитель фармацевтических препаратов выделит в самостоятельную компанию подразделение Alcon, выпускающее офтальмологическое оборудование. Novartis также объявила о запуске программы выкупа акций объемом $5 млрд на срок до конца 2019 года.

Стоимость бумаг Deutsche Bank увеличилась на 1%, несмотря на то, что американское подразделение банка не справилось со стресс-тестами Федеральной резервной системы (ФРС).

Капитализация испанского CaixaBank SA подскочила на 4,7% после того, как он объявил о продаже основной части своего бизнеса в сфере недвижимости компании, принадлежащей фондам Lone Star.

Акции Hapag-Lloyd теряют в цене более 20%. Германская компания, работающая в сфере контейнерных перевозок, понизила прогноз прибыли на 2018 год, отметив повышение расходов и ослабление темпов восстановления спроса на перевозки.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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