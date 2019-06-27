Этот контент был опубликован 27 июня 2019 г. 11:44

Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе торгов в четверг, участники рынка ждут саммита G20, в ходе которого должна состояться встреча глав США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:54 МСК вырос на 0,24% и составил 383,13 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени набрал 0,13%, германский DAX поднялся на 0,52%, французский CAC 40 прибавил 0,04%, испанский IBEX 35 вырос на 0,24%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,48%.

Трейдеры рассчитывают на прогресс в торговых переговорах США и Китая в ходе предстоящего саммита G20 в Японии.

Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%, заявил накануне министр финансов США Стивен Мнучин.

"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".

В четверг газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США и Китай предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне перед саммитом G20 для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров двух стран. Как сказал один из собеседников газеты, решение Трампа приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая было условием проведения встречи с Си Цзиньпином в Осаке, однако Трамп может в любой момент изменить свое решение.

Сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.

Опубликованные в четверг статданные указали на ослабление доверия к экономике еврозоны.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2019 года опустился до 103,3 пункта с пересмотренных 105,2 пункта в мае, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение показателя стало минимальным с августа 2016 года.

Влияние на динамику европейских акций в четверг также оказывают корпоративные новости.

Бумаги H&M дорожают на 8,82% и демонстрируют самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx 600. Шведская компания, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, немного сократила чистую прибыль во втором финансовом квартале, но зафиксировала существенный рост выручки.

Акции других ритейлеров также дорожают: бумаги Kering растут на 1,53%, Tesco - на 1,25%, Carrefour - на 1,32%.

Тем временем акции Bayer AG укрепляются на 7,84% на новостях о том, что Elliott Associates впервые обнародовала размер своей доли в немецкой компании, которая составляет 1,1 млрд евро.

Между тем бумаги Chr. Hansen дешевеют на 12,5% и демонстрируют самый существенный спад среди компонентов Stoxx 600, поскольку датская биотехнологическая компания ухудшила годовой прогноз выручки, тогда как показатель ее прибыли не оправдал ожиданий аналитиков.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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