Лондон. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы растут в ходе торгов в четверг, участники рынка ждут саммита G20, в ходе которого должна состояться встреча глав США и Китая.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:54 МСК вырос на 0,24% и составил 383,13 пункта.
Британский индекс FTSE 100 к этому времени набрал 0,13%, германский DAX поднялся на 0,52%, французский CAC 40 прибавил 0,04%, испанский IBEX 35 вырос на 0,24%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,48%.
Трейдеры рассчитывают на прогресс в торговых переговорах США и Китая в ходе предстоящего саммита G20 в Японии.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин смогут продвинуться в торговых переговорах в ходе встречи, поскольку соглашение с Китаем готово на 90%, заявил накануне министр финансов США Стивен Мнучин.
"Мы прошли путь на 90%, и я вижу возможность его завершения, - заявил Мнучин о переговорах. - Мы хотим услышать, что Китай готов вернуться за стол переговоров и продолжать их, поскольку, я думаю, есть хорошие перспективы для экономики КНР и для американской экономики в достижении торгового баланса и дальнейшего сотрудничества на этой основе".
В четверг газета South China Morning Post со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что США и Китай предварительно договорились объявить перемирие в торговой войне перед саммитом G20 для того, чтобы возобновить переговоры об урегулировании спора. По данным издания, детали сделки заранее включены в пресс-релизы к предстоящей встрече лидеров двух стран. Как сказал один из собеседников газеты, решение Трампа приостановить введение дополнительных пошлин на товары из Китая было условием проведения встречи с Си Цзиньпином в Осаке, однако Трамп может в любой момент изменить свое решение.
Сам Трамп в интервью телеканалу Fox намекнул на возможность введения новых пошлин на китайский импорт, если странам не удастся добиться прогресса на переговорах. "План Б заключается в том, что мы будем брать с Китая миллиарды долларов каждый месяц и все меньше торговать с ним", - заявил Трамп.
Опубликованные в четверг статданные указали на ослабление доверия к экономике еврозоны.
Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне 2019 года опустился до 103,3 пункта с пересмотренных 105,2 пункта в мае, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение показателя стало минимальным с августа 2016 года.
Влияние на динамику европейских акций в четверг также оказывают корпоративные новости.
Бумаги H&M дорожают на 8,82% и демонстрируют самый существенный рост среди компонентов индекса Stoxx 600. Шведская компания, владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды, немного сократила чистую прибыль во втором финансовом квартале, но зафиксировала существенный рост выручки.
Акции других ритейлеров также дорожают: бумаги Kering растут на 1,53%, Tesco - на 1,25%, Carrefour - на 1,32%.
Тем временем акции Bayer AG укрепляются на 7,84% на новостях о том, что Elliott Associates впервые обнародовала размер своей доли в немецкой компании, которая составляет 1,1 млрд евро.
Между тем бумаги Chr. Hansen дешевеют на 12,5% и демонстрируют самый существенный спад среди компонентов Stoxx 600, поскольку датская биотехнологическая компания ухудшила годовой прогноз выручки, тогда как показатель ее прибыли не оправдал ожиданий аналитиков.
Служба финансово-экономической информации
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