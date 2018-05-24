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Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 12:56 24.05.2018 - 12:56

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы растут в четверг, восстанавливаясь после резкого падения накануне.

Котировки акций автопроизводителей, однако, резко падают на сообщениях СМИ о планируемом администрацией президента США Дональда Трампа введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся в ходе торгов на 0,3%, до 393,82 пункта.

Французский CAC 40 прибавил 0,5%, германский DAX - 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,6%.

Британский FTSE 100 колеблется между ростом и снижением на фоне укрепления фунта стерлингов после публикации сильных статданных.

Объем розничных продаж в Великобритании в апреле 2018 года увеличился на 1,6% по сравнению с мартом - максимальными темпами за 18 месяцев, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи повысились на 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,9%, второго - на 0,2%.

Итальянский FTSE MIB вырос на 0,6% в ожидании дальнейших политических новостей. Накануне президент Италии Серджио Маттарелла одобрил кандидатуру Джузеппе Конте, выдвинутого на пост премьер-министра итальянским движением "Пять звезд" и партией "Лига", и поручил ему сформировать кабинет министров.

Стоимость бумаг крупнейшего банка Италии Unicredit увеличилась на 0,5%, нефтекомпании Eni - на 0,7%.

Окончательные данные о ВВП Германии, опубликованные в четверг, подтвердили замедление темпов роста экономики страны в первом квартале 2018 года до 0,3% в поквартальном выражении - минимума за 1,5 года.

Сообщения СМИ о рассматриваемом Д.Трампом введении 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов с целью защиты американского автопрома спровоцировали резкое падение котировок акций автопроизводителей.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что этот вопрос отдан на проработку министерству торговли США. Минторг подтвердил, что администрация американского президента использует законодательство о национальной безопасности, чтобы изучить возможность введения таких пошлин.

Акции BMW подешевели в ходе торгов на 2,2%, Daimler - на 2,4%, Volkswagen - на 1,8%, Renault - на 0,7%, PSA - на 1,7%.

Стоимость бумаг Tate & Lyle Plc выросла на 4,4% благодаря хорошей отчетности производителя ингредиентов для пищевой промышленности.

Цена акций Kingfisher, британской сети магазинов товаров для ремонта, увеличилась на 0,9%, несмотря на то, что ритейлер сообщил о снижении выручки в первом квартале из-за плохой погоды.

Бумаги издательства Daily Mail & General Trust подешевели на 6,5% из-за слабой отчетности компании за первое финансовое полугодие.

Капитализация Deutsche Bank опустилась на 1,1%. Крупнейший банк Германии в четверг объявил о продолжении масштабной программы преобразований, в результате которой, в частности, количество рабочих мест в банке сократится как минимум на 7 тыс.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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