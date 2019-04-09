Этот контент был опубликован 9 апреля 2019 г. 12:25

Лондон. 9 апреля. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы растут во вторник, несмотря на информацию о готовящемся Вашингтоном повышении пошлин на европейские товары.

Ранее офис торгового представителя США опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в США будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать компанию Airbus. Речь идет о товарах европейского экспорта объемом порядка $11 млрд - это сумма, в которую Вашингтон оценивает ежегодный ущерб Штатов в результате субсидирования Airbus Евросоюзом.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 13:10 мск поднялся на 0,3% - до 388,7 пункта.

Германский DAX прибавил 0,1%, французский CAC 40 - 0,2%, британский FTSE 100 - также 0,2%, испанский IBEX 35 - 0,7%, итальянский FTSE MIB - 0,5%.

В центре внимания трейдеров - заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), публикация протокола мартовского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), а также саммит государств Евросоюза, на котором будет обсуждаться вопрос Brexit - все три события запланированы на среду.

Инвесторы, однако, полагают, что ни одно из этих событий не преподнесет каких-либо сюрпризов, пишет MarketWatch.

ЕЦБ, вероятно, сохранит мартовскую формулировку о планах сохранения текущих уровней ставок "по крайней мере до конца 2019 года", и эксперты не ожидают от него дополнительных деталей в отношении нового раунда целевых кредитов (TLTRO).

Протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 19-20 марта интересен для трейдеров с учетом давления на ФРС, оказываемого президентом США Дональдом Трампом. На прошлой неделе Д.Трамп заявил, что, по его мнению, Федрезерву следует понизить ставку, прекратить сокращение объема активов на балансе и вернуться к количественному смягчению.

Тем временем, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во вторник планирует провести встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель для обсуждения условий Brexit. В среду этот вопрос будет рассматривать саммит ЕС.

Обе палаты британского парламента поддержали законопроект, который обязует правительство страны продлить отсрочку Brexit, чтобы избежать выхода из ЕС без соглашения. Таким образом, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в том случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.

ЕС согласился предоставить Великобритании отсрочку по Brexit до 22 мая только в том случае, если британский парламент одобрит соглашение по выходу из ЕС. В противном случае Brexit будет продлен только до 12 апреля, и в этот день страна должна будет покинуть ЕС без какого-либо соглашения. Британский парламент пока не одобрил ни один из вариантов выхода из ЕС.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС о переносе сроков Brexit на 30 июня 2019 года.

Стоимость бумаг Fiat Chrysler Automobiles (FCA) опустилась на 0,5% в ходе торгов в Милане во вторник. FCA выплатит штраф в размере $110 млн для урегулирования претензий регуляторов США, обвинявших автопроизводителя в том, то он вводил в заблуждение американских инвесторов относительно соответствия уровней выбросов его автомобилей действующим нормам.

Акции Telenor SA подешевели на 0,5% на торгах в Осло во вторник. Норвежская телекоммуникационная компания объявила о покупке 54%-ной доли в финской DNA Oyj, являющейся третьим по величине оператором мобильной связи в стране, за 1,5 млрд евро.

Стоимость бумаг швейцарской фармкомпании Novartis AG выросла на 2,1%. Компания завершила выделение в самостоятельную компанию подразделения Alcon, выпускающего широкий ряд продукции для профилактики и лечения офтальмологических заболеваний.

Цена акций Alcon на дебютных торгах в Цюрихе во вторник составляет 58 швейцарских франков ($58), что соответствует оценке компании на уровне $28 млрд, что существенно лучше ожиданий аналитиков. Эксперты Jefferies оценивали акции Alcon на уровне $40-46 за акцию.

Торги акциями британской сети универмагов Debenhams были приостановлены во вторник. Компания, которая находится на грани банкротства и может попасть под управление кредиторов, отклонила улучшенное предложение Sports Direct о предоставлении ей финансирования в размере 200 млн фунтов стерлингов ($261 млн). Предложение Sports Direct предусматривает назначение ее основателя Майка Эшли главным исполнительным директором Debenhams, что не устраивает ни совет директоров британской компании, ни ее кредиторов.

Бумаги Porsche прибавляют в цене 1% на торгах во Франкфурте. Автопроизводитель сохраняет прогноз "небольшого увеличения" продаж в 2019 году по сравнению с рекордным уровнем 2018 года (256,255 тыс. автомобилей), несмотря на снижение реализации машин в первом квартале. Porsche сократила глобальные продажи в январе-марте на 12%, до 55,7 тыс. автомобилей.

Стоимость акций Nestle поднялась на 0,4%. Агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что швейцарский производитель продуктов питания планирует продажу подразделения Herta, выпускающего фасованные мясные и колбасные изделия, рассчитывая получить за него $800 млн - $1 млрд. Среди потенциальных покупателей - американские Smithfield Foods и Tyson Foods, а также китайская Cofco Corp. и мексиканская Sigma Alimentos.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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