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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 19:33 11.10.2018 - 19:33

Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы резко снизились по итогам торгов в четверг в связи с общим ослаблением спроса на рискованные активы, спровоцировавшим также спад на рынках других регионов.

Эксперты отмечают, что такая ситуация обусловлена переоценкой стоимости активов, включая акции, с учетом сигналов замедления глобального экономического роста, а также повышения доходностей гособлигаций и усиливающейся напряженности в торговой сфере.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 упал по итогам торгов почти на 2% и составил 359,65 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 потерял 1,9%, французский CAC 40 - также 1,9%, германский DAX - 1,5%, испанский IBEX 35 - 1,7%.

Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 1,8%, до минимального уровня не менее чем за год. Падение индикатора с майского пика составляет уже 21%, что указывает на начало "медвежьего" тренда на рынке Италии. Глобальное ухудшение настроя трейдеров в отношении фондовых рынков усугубляется в Италии опасениями обострения отношений между Римом и Брюсселем из-за проекта бюджета Италии на 2019 год.

Акции итальянской энергокомпании Eni подешевели по итогам торгов на 2,8%, банков Intesa и UniCredit - соответственно на 2,5% и 1,8%.

Индикаторы всех отраслевых групп индекса Stoxx Europe 600 завершили сессию в четверг в минусе. Подындекс страховых компаний рухнул на 3,2%, нефтегазовых - на 3,1%.

"Становится очевидно, что глобальные рынки столкнулись с крайне неблагоприятным стечением обстоятельств - это рост доходностей US Treasuries, торговые споры, сигналы ослабления глобального роста и перспектива подъема процентной ставки в США", - отмечает аналитик FXTM Люкман Отунуга.

"До тех пор, пока все эти факторы сохраняются, интерес инвесторов к акциям продолжит ослабевать, что заставит задуматься о возможности завершения "бычьего" тренда", - цитирует эксперта MarketWatch.

Акции BMW подешевели на 1%. Как стало известно в четверг, германский автомобилестроительный концерн планирует увеличить свою долю в китайском СП с текущих 50% до 75% к 2020 году. Сумма сделки составит 3,6 млрд евро.

Цена бумаг Dialog Semiconductor подскочила на 25%. Британский производитель микрочипов заключил соглашение с Apple на сумму $600 млн. Соглашение предусматривает предоставление технологий в сфере управления энергопотреблением, а также передачу ряда активов.

Капитализация Bayer AG увеличилась на 4%. Ранее суд в США сигнализировал о намерении провести повторную экспертизу по делу о возможных канцерогенных свойствах препарата Roundup - этот гербицид производила Monsanto, которую приобрела Bayer.

Обвинение требует от Bayer компенсацию в размере $289 млн в связи с тем, что школьный садовник в Калифорнии заболел раком после многолетнего использования препарата. При этом в случае обвинительного приговора против компании могут быть поданы другие подобные иски.

Источники агентства Bloomberg сообщили в четверг, что Bayer рассматривает возможности продажи бизнеса по выпуску лекарственных препаратов для животных. По данным источников, продажа этого подразделения может принести компании 6-7 млрд евро.

Цена акций британского банка HSBC упала на 2,5%. По данным The Wall Street Journal, HSBC нанял бывшего президента East West Bancorp. Грегори Гайетта в качестве со-руководителя подразделения в сфере международного банковского обслуживания.

Котировки акций европейских золотодобывающих компаний выросли в четверг вслед за подъемом стоимости золота. Акции Randgold подорожали на 8,4%, Fresnillo - на 8,7%.

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