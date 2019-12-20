Этот контент был опубликован 20 декабря 2019 г. 11:11

Лондон. 20 декабря. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Западной Европы демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в пятницу.

Поддержу рынкам продолжают оказывать позитивные новости о ходе торговых переговоров США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 МСК вырос на 0,24% и составил 416,05 пункта.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,03%, германский DAX - на 0,13%, французский CAC 40 - на 0,04%, испанский IBEX 35 - на 0,64%. Итальянский индекс FTSE MIB снизился на 0,05%.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп объявил, что не будет вводить дополнительные пошлины на товары китайского экспорта стоимостью $160 млрд в год с 15 декабря, как планировалось ранее, поскольку стороны согласовали первую фазу торговой сделки.

Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг сообщил телеканалу CNBC, что текст соглашения проходит техническое согласование. Стороны, как ожидается, подпишут документ в начале января.

Как стало известно в пятницу, новым главой Банка Англии станет руководитель Управления по контролю за соблюдением норм поведения на финансовых рынках (Financial Conduct Authority, FCA) Эндрю Бэйли. Он сменит в должности Марка Карни, который покинет свой пост 15 марта 2020 года.

В четверг завершилось декабрьское заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор сохранил неизменной базовую процентную ставку на уровне 0,75% годовых. Британский ЦБ также не стал менять программу покупки гособлигаций на 435 млрд фунтов стерлингов ($541,5 млрд) и корпоративных бондов на 10 млрд фунтов. Эти решения регулятора совпали с ожиданиями рынка. Кроме того, ЦБ ухудшил прогноз роста ВВП Великобритании на четвертый квартал 2019 года до 0,1% с 0,2%.

Статданные, обнародованные в пятницу, показали, что рост ВВП Великобритании в третьем квартале 2019 года по сравнению с предыдущими тремя месяцами составил 0,4%. Предварительная оценка свидетельствовала о росте экономики на 0,3%, и аналитики не ожидали ее пересмотра.

В годовом выражении ВВП вырос на 1,1%. Оценка была повышена по сравнению с предварительными данными, указавшими на подъем на 1%. Эксперты не ожидали пересмотра показателя.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в декабре вырос на 3 пункта относительно предыдущего месяца и составил минус 11 пунктов, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем не ожидали изменения.

При этом индикатор находится в отрицательной зоне уже 48-й месяц подряд, последний раз он имел положительное значение в январе 2016 года. Год назад, в декабре 2018 года, индекс составлял минус 14 пунктов.

Потребительские расходы во Франции в ноябре 2019 года выросли на 0,1% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал рост показателя на 0,2%.

Подъем потребительских расходов в годовом выражении составил 0,2%, тогда как аналитики ожидали роста на 0,4%.

Котировки акций швейцарской Nestle SA, одного из крупнейших в мире производителей продуктов питания, растут на 0,8% на новостях о том, что компания договорилась о продаже 60% акций своего мясного бизнеса Herta испанскому производителю продуктов питания Casa Tarradellas. Компании создадут совместное предприятие с долями 40% и 60% соответственно, сообщается в пресс-релизе. Закрытие сделки ожидается в первой половине 2020 года.

Акции британско-нидерландской Royal Dutch Shell Plc дешевеют на 0,8% на фоне сообщения компании, что капитальные расходы по итогам 2019 года, как ожидается, будут находиться у нижней границы прогнозируемого диапазона в $24-29 млрд. В четвертом квартале Shell также может отразить расходы от обесценения после налогообложения на сумму $1,7-2,3 млрд.

Цена бумаг германского производителя спортивных товаров adidas AG снижается на 0,5%, а бумаги конкурирующей компании Puma AG растут на 0,6% после выхода финансовой отчетности американской Nike Inc. Крупнейший в мире производитель спортивных товаров увеличил чистую прибыль и выручку во втором квартале 2020 финансового года сильнее ожиданий аналитиков, главным образом благодаря показателям в Китае.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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