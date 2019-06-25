Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 11:43

Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов во вторник под давлением автомобильного и банковского секторов, в фокусе участников рынка - грядущие переговоры лидеров США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:25 МСК снизился на 0,12% и составил 383,34 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени опустился на 0,29%, германский DAX снизился на 0,07%, французский CAC 40 потерял 0,1%, испанский IBEX 35 упал на 0,53%, итальянский FTSE MIB опустился на 0,28%.

Встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина должна состояться в рамках саммита G20 в Осаке 28-29 июня. Инвесторы будут ждать сигналов "перемирия" в торговой войне, пишет MarketWatch.

Между тем высокопоставленный представитель американской администрации сказал журналистам, что для Трампа будет благоприятным любой результат переговоров.

Чиновник пояснил, что предстоящая дискуссия с китайским лидером - "просто возможность для президента продемонстрировать свою вовлеченность в проблему с учетом тесных отношений с китайским коллегой".

"Несмотря на то, что торговые трения сохраняются, у него (Трампа - ИФ) появится возможность увидеть позицию китайской стороны после прекращения последнего раунда переговоров", - сказал он.

Этот раунд в мае завершился безрезультатно, поскольку американская сторона обвинила Китай в пересмотре практически готового соглашения.

Статданные, опубликованные во вторник, указали на ухудшение деловых настроений во Франции.

Индекс доверия предпринимателей к экономике страны снизился до 102 пункта в июне с майского значения в 104 пункта, которое стало максимальным за шесть месяцев, свидетельствуют данные Национального статистического управления Insee. Июньское значение стало минимальным с ноября 2016 года, пишет MarketWatch.

Акции европейских банков существенно дешевеют. Бумаги BNP Paribas теряют 1,08%, акции Societe Generale снижаются на 1,23%, котировки Credit Agricole падают на 1,26%. Стоимость бумаг HSBC снижается на 0,32%, акции UBS Group теряют 1,17%, котировки Intesa Sanpaolo падают на 0,48%.

Бумаги компонентов автомобильного сектора также находятся под давлением. Котировки Daimler AG снижаются на 0,52%, акции BMW теряют 0,09%. Бумаги Fiat Chrysler дешевеют на 0,5%, Peugeot - на 0,09%.

В то же время акции европейских горнодобывающих компаний дорожают за счет роста цен на металлы.

Котировки Rio Tinto растут на 0,46%, BHP Group - на 1,46%, Anglo American - на 0,62%, Glencore - на 1,08%.

Наибольший рост среди компонентов индекса Stoxx 600 демонстрируют бумаги Altran Technologies SA, которые дорожают на 21,45% на новостях о том, что французская консалтинговая компания Capgemini SE сделала своему более мелкому конкуренту предложение о покупке за 3,6 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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