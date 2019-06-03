Этот контент был опубликован 3 июня 2019 г. 12:23

Лондон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торговой сессии в понедельник, при этом акции нефтегазового сектора существенно дешевеют на фоне падения цен на нефть.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:15 МСК снизился на 0,42% и составлял 367,5 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени опустился на 0,53%, германский DAX упал на 0,33%, французский CAC 40 - на 0,42%, испанский IBEX 35 - на 0,54%, а итальянский FTSE MIB - на 0,41%.

Цены на нефть продолжают снижаться в понедельник на опасениях, что агрессивная торговая политика США приведет к существенному ослаблению темпов глобального экономического подъема и падению спроса на энергоносители.

Давление на нефтяной рынок оказало решение президента США Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

Трейдеры крайне негативно восприняли заявление Трампа о том, что с 10 июня Штаты вводят 5%-ную пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

Индекс, отслеживающий динамику акций европейских нефтекомпаний, в ходе торгов в понедельник опустился до 1,6%, минимума с 29 января.

Стоимость бумаг британской BP снижается на 0,17%, котировки французской Total теряют 0,23%, бумаги англо-голландской Royal Dutch Shell дешевеют на 0,5%, Акции нефтегазовой компании Tullow Oil теряют 0,85%, Lundin Petroleum - 1,12%.

Кроме того, Трамп поручил с 5 июня исключить Индию из списка стран, имеющих торговые льготы. "Я постановил, что Индия не заверила США в том, что обеспечивает справедливый и приемлемый доступ на свои рынки. Вследствие этого уместно прекратить присутствие Индии в списке развивающихся стран-бенефициаров", - говорится в постановлении президента.

Тем временем Китай в минувшие выходные опубликовал документ, в котором обвинил Вашингтон в провале торговых переговоров между двумя странами. Пекин не намерен "сдавать позиции по принципиальным вопросам", говорится в документе.

Акции европейских производителей автомобилей и запчастей также дешевеют на торгах в понедельник.

Бумаги Fiat Chrysler теряют 1%, акции BMW снижаются на 0,95%, котировки Daimler падают на 1,02%, Peugeot - на 0,65%, Volkswagen - на 0,07%. Акции французского производителя запчастей Valeo SA снижаются на 1,56%, бумаги немецкой Continental AG теряют 1,46%.

Трейдеры анализируют опубликованные в понедельник статистические данные.

Производственный PMI в еврозоне в мае упал до минимума около шести лет. Значение индекса менеджеров закупок (PMI) в мае составило 47,7 пункта против 47,9 пункта месяцем ранее.

Между тем производственный PMI в Великобритании в мае упал до 49,4 пункта с 53,1 пункта в апреле. Значение PMI ниже 50 пунктов указывает на ослабление активности в секторе.

Акции Deutsche Bank дешевеют на 3,15% после падения до нового рекордного минимума. Глава банка Кристиан Зевинг пообещал представить новый план реструктуризации, поскольку предыдущий, обнародованный в прошлом году, не смог обеспечить возвращение подразделения инвестиционного банкинга к росту и прибыльности.

Бумаги других европейских банков также торгуются в минусе. Акции HSBC снижаются на 0,53%, BNP Paribas теряют 0,62%, Barclays - 0,79%, Intesa Sanpaolo - 0,8%.

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