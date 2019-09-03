Этот контент был опубликован 3 сентября 2019 г. 11:36

Лондон. 3 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торговой сессии во вторник, давление на рынок оказывает неопределенность вокруг выхода Великобритании из ЕС.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 11:57 МСК снизился на 0,35% и составил 379,34 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,06%, германский DAX - на 0,35%, французский CAC 40 - на 0,46%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB потеряли 0,18% и 0,34% соответственно.

Британские депутаты, выступающие против "жесткого" Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя, во вторник вынесут на рассмотрение парламента законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

По информации британских СМИ, в частности, депутаты предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткий" сценарий развития событий.

Между тем премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во вторник подтвердил намерение вывести страну из Европейского Союза в запланированный срок. "Мы покинем ЕС 31 октября, будем инвестировать больше средств в нашу систему здравоохранения и бороться против преступности и насилия", - написал он в Twitter.

Ухудшению настроений также способствует сохраняющаяся неопределенность в отношении перспектив торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

По данным Bloomberg, США и Китай пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Самое существенное снижение среди компонентов индекса Europe Stoxx 600 демонстрируют бумаги польского производителя меди KGHM Polska Miedz, которые теряют 4,4%.

Лидером роста являются акции датского производителя оборудования для больниц Ambu A/S, которые дорожают на 4,8%.

Акции французского телекоммуникационного оператора Iliad снижаются на 2,5% после того, как компания опубликовала полугодовые результаты, показавшие, что она лишилась 127 тыс. подписчиков.

Стоимость бумаг нидерландской компании Takeaway снижается на 2,8% на сообщении о планах акционера ее британского конкурента Just Eat, Eminence Capital, проголосовать против слияния двух сервисов доставки еды.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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