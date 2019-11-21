Лондон. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в четверг из-за усиления напряженности между США и Китаем в связи с ситуацией в Гонконге.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:30 мск опустился на 0,7% - до 401,01 пункта.

Британский индекс FTSE 100 упал на 0,66%, германский DAX - на 0,4%, французский CAC 40 - на 0,6%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,51%, итальянский FTSE MIB - на 0,47%.

Обе палаты Конгресса США одобрили законопроект "О правах человека и демократии в Гонконге". При этом в Белом доме не грозились применить право вето против этого законопроекта.

В соответствии с законопроектом, госсекретарь США Майк Помпео должен будет не реже одного раза в год свидетельствовать законодателям, что Гонконг сохраняет достаточную автономию, чтобы претендовать на преференции в торговле со Штатами. Документ также предусматривает введение санкций в отношении должностных лиц, ответственных за нарушения прав человека в Гонконге.

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил в четверг, что Пекин намерен дать ответ Вашингтону.

"Если США настроены на то, чтобы действовать в одностороннем порядке, то Китай предпримет эффективные меры, чтобы дать решительный отпор", - цитируют западные СМИ его заявления с брифинга. В то же время он не уточнил, о каких именно ответных мерах может идти речь.

Кроме того, президент США Дональд Трамп на этой неделе вновь пригрозил повышением пошлин на китайские товары, если договоренности с КНР в сфере торговли не будут достигнуты. "Если мы не заключим сделку с Китаем, я просто повышу пошлины еще больше", - заявил Трамп на заседании своей администрации. "Китай будет вынужден заключить такую сделку, которая нравится мне. Если они этого не сделают, то вопрос закрыт", - добавил американский лидер.

Как отмечают СМИ, в минувшую среду Трамп выразил сомнение в том, что соглашение с Китаем будет подписано в декабре текущего года, как ранее планировалось. "Я еще не хотел бы этого делать, потому что я не думаю, что они дотягивают до того уровня, который я хочу", - сказал он журналистам.

Акции Thyssenkrupp AG теряют в цене 10,7%. Германская промышленная группа зафиксировала рост чистого убытка в 2018/2019 финансовом году и предупредила, что ожидает еще больших потерь в текущем фингоду из-за расходов на реструктуризацию. Кроме того, компания сообщила, что ее совет директоров предложит не выплачивать дивиденды за финансовый год.

Стоимость бумаг Fiat Chrysler Automobiles снижается на 2,7% на торгах в Милане. Американский автомобилестроительный концерн General Motors Co. (GM) подал в суд на FCA, обвинив компанию в подкупе переговорщиков Профсоюза работников автомобильной отрасли США (United Auto Workers, UAW) для получения конкурентного преимущества.

Акции Royal Mail падают на 16,9%. Почтовая служба Великобритании получила операционную прибыль в первой половине текущего года по сравнению с убытком за аналогичный период годом ранее, однако ее прогноз встревожил инвесторов.

ор вч ав*

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