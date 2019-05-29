Этот контент был опубликован 29 мая 2019 г. 12:16

Лондон. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снижаются в ходе торгов в среду вслед за американскими и азиатскими рынками акций, в фокусе внимания трейдеров остается торговый конфликт США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:42 мск опустился на 1,4% и составлял 370,64 пункта.

Британский индекс FTSE 100 к этому времени упал на 1,38%, германский DAX - на 1,37%, французский CAC 40 - на 1,8%, испанский IBEX 35 - на 1,4%, итальянский FTSE MIB - на 1,5%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "Китай хотел заключить сделку", однако "США не готовы к этому". При этом Трамп добавил, что пошлины на китайские товары в Штатах могут "очень серьезно вырасти".

Минторг США не стал называть Китай "валютным манипулятором" в регулярном полугодовом докладе, однако оставил КНР в списке стран, остающихся под наблюдением из-за высокого торгового профицита в отношениях со Штатами.

Акции сырьевого сектора дешевеют после объявления ArcelorMittal о расширении планов сокращения производства стального проката в Европе из-за ослабления спроса и роста импорта.

Как говорится в сообщении ArcelorMittal, компания снизит объемы производства первичной стали на своих заводах в Дюнкерке (Франция) и Айзенхюттенштадте (Германия). В четвертом квартале текущего года также будет сокращено производство стали на заводе в Бремене (Германия). Кроме того, компания сообщила о более длительной приостановке производства на заводе в Астурии (Испания), ранее планировавшейся на четвертый квартал.

Котировки ArcelorMittal, крупнейшего в мире производителя стали, на торгах в Амстердаме в среду дешевеют на 3,64%.

Бумаги Rio Tinto, одной из крупнейших в мире горнодобывающих компаний, снижаются на 2,58%, акции BHP Group теряют 2,17%, Glencore - 2,17%, Anglo American - 2,46%.

Акции итальянских банков продолжают дешеветь из-за опасений, что Италии грозит штраф ЕС на 3,5 млрд евро.

Бумаги крупнейшего банка Италии UniCredit дешевеют в ходе торгов на 1,51%, Unione di Banche Italiane SpA - на 1,5%, FinecoBank SpA - на 1,7%, Intesa Sanpaolo - на 1,8%.

Агентство Bloomberg сообщило в понедельник, что Европейская комиссия на следующей неделе может инициировать дисциплинарную процедуру в отношении Италии в связи с тем, что страна не сумела в достаточной мере ограничить уровень госдолга. По правилам ЕС, дефицит бюджета государств не должен превышать 3% ВВП, размер госдолга - 60% ВВП. Странам, у которых долговая нагрузка превышает этот уровень, предписывается сокращать ее определенными темпами.

В Италии размер госдолга равняется 132% ВВП, что более чем вдвое выше лимита, и Еврокомиссия считает, что темпы сокращения долговой нагрузки недостаточны.

Инвесторы также анализируют многочисленные статистические данные.

Безработица в Германии в мае 2019 года выросла до 5% с апрельских 4,9% - самой низкой отметки с момента воссоединения страны в 1990 году, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. При этом количество безработных в стране повысилось впервые с июня 2017 года.

Потребительские цены во Франции в мае 2019 года, рассчитанные по национальным стандартам, выросли на 1% в годовом выражении после повышения на 1,1% в апреле, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Относительно предыдущего месяца цены увеличились на 0,2%. Аналитики ожидали рост первого показателя на 1,1%, второго - на 0,3%.

Потребительские расходы во Франции в апреле 2019 года выросли на 0,8% относительно предыдущего месяца, когда их снижение составляло 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя всего на 0,4%. В годовом выражении расходы подскочили на 1,2% при прогнозах подъема на 0,6%.

Акции фармацевтического сектора также демонстрируют отрицательную динамику. Бумаги шведско-британской биофармацевтической компании AstraZeneca дешевеют на 0,9%, швейцарской фармкомпании Novartis - на 1,15%, Bayer - на 2,5%, Sanofi - на 1,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ор ак пч

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!