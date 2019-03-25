Этот контент был опубликован 25 марта 2019 г. 18:30

Лондон. 25 марта. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы завершили в минусе торги в понедельник после падения по итогам пятничной сессии на сохранении опасений по поводу темпов роста глобального ВВП.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,45%, до 374,34 пункта.

Британский индекс FTSE 100 снизился на 0,42%, французский CAC 40 - на 0,18%, германский DAX - на 0,15%. Испанский IBEX 35 потерял 0,21%, итальянский FTSE MIB - 0,09%.

На выходных британские СМИ активно обсуждали вероятность отставки премьер-министра Терезы Мэй. По слухам, британские парламентарии готовы провести голосование о том, чтобы взять управление Brexit в свои руки, а ее собственные министры сговариваются, чтобы отправить премьера в отставку.

Коллеги по кабмину требуют от Т.Мэй назвать дату отставки, и некоторые утверждают, что это может помочь ей заручиться поддержкой своего соглашения о Brexit, заявили агентству Bloomberg источники, знакомые с ситуацией.

"Такие обсуждения еще больше усложняют процедуру Brexit", - говорит аналитик Peel Hunt Иэн Уильямс.

Тем временем индекс доверия германских предпринимателей к экономике, рассчитываемый институтом IFO, неожиданно вырос в марте и составил 99,6 пункта. Значение показателя за февраль было пересмотрено с 98,5 пункта, которые были минимальным уровнем за четыре года, до 98,7 пункта. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение до 99 пунктов.

Потребительские цены в Испании в феврале выросли на 1,9% в годовом выражении после повышения на 1,7% месяцем ранее. В том числе подъем цен на энергоносители усилился с 4,9% до 5,8%.

Курс акций итальянского производителя алкоголя Davide Campari-Milano S.p.A. вырос на 3,2% после того, аналитики Goldman Sachs повысили оценку его акций.

Рыночная стоимость нидерландского ритейлера Ahold Delhaize уменьшилась на 0,8%. Компания подтвердила прогноз базовой прибыли на 2019 год, отметив, что новые правила бухучета не повлияют на структуру фондирования.

Цена бумаг British American Tobacco снизилась на 0,4% из-за ожиданий ослабления спроса на фоне торможения экономического роста.

Капитализация британского оператора спутниковой связи Inmarsat Plc подскочила на 9,6% на новости, что его приобретает группа инвесторов за $3,4 млрд. Совет директоров британской компании рекомендовал акционерам принять это предложение, сообщает MarketWatch.

Котировки бумаг нефтесервисной компании John Wood Group Plc упали на 7,6% после того, как аналитики Jefferies резко понизили свой прогноз стоимости акций компании.

Служба финансово-экономической информации

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