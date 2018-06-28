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Этот контент был опубликован 28 июня 2018 г. 18:40 28.06.2018 - 18:40

Лондон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали возможное развитие событий в отношениях США и Китая во внешней торговле.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,82%, до 376,87 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 0,08%, французский CAC 40 - 0,97%, германский DAX упал на 1,39%. Итальянский FTSE уменьшился на 0,58%, испанский IBEX 35 - на 0,72%.

Во вторник Белый дом заявил о возможности менее масштабных и всеобъемлющих ограничений на китайские инвестиции в США. А в среду советник президента США по экономике Лоуренс Кадлоу подчеркнул, что решение отказаться от более жесткого подхода к торговым ограничениям не означает смягчение позиции в отношении Китая.

Кроме того, рынок ждет обсуждения вопросов выхода Великобритании из Европейского союза (Brexit) и бюджета ЕС на саммите глав государств и правительств блока в Брюсселе.

Тем временем инфляция в Испании усилилась в июне до максимума за 14 месяцев из-за роста цен на нефть и бензин. Потребительские цены, рассчитанные по стандартам Евросоюза, выросли на 2,3% в годовом выражении после подъема на 2,1% в мае, свидетельствуют предварительные данные Испанского статистического института (INE). Темпы повышения совпали с консенсус-прогнозом аналитиков.

В Италии инфляция также ускорилась до максимума более чем за год - 1,4% в июне против 1% в мае, тогда как аналитики в среднем рассчитывали на 1,3%.

Потребительские цены в Германии увеличились в июне 2018 года на 2,1% в годовом выражении после повышения на 2,2% в мае, совпав с прогнозом.

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне опустился до 112,3 пункта по сравнению со 112,5 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 112 пункта.

Курс акций шведского ритейлера H&M вырос на 1,9% на торгах в Стокгольме, несмотря на слабую отчетность. Прибыль компании во II финквартале упала на 21% из-за нераспроданных запасов одежды, которые H&M объясняет несбалансированностью ассортимента и перебоями в поставках на ключевых рынках.

Цена бумаг Air France-KLM, которая уже второй месяц не может найти нового CEO, упала на 1,8% на торгах в Париже. Министр транспорта Франции Элизабет Борн в четверг назвала компанию менее конкурентоспособной, чем другие крупные европейские перевозчики, отметив, что Air France-KLM предстоит решить серьезные проблемы.

Рыночная стоимость британского оператора пабов Greene King Plc рухнула на 9%. Компания сообщила о сокращении скорректированной доналоговой прибыли в прошлом фингоду на 11% и предупредила о сохранении неблагоприятной конъюнктуры из-за Brexit.

Цена бумаг горнодобывающего концерна Glencore уменьшилась на 2,8% на торгах в Лондоне, Antofagasta - на 2,6%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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