Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 мая 2018 г. 19:16 24.05.2018 - 19:16

Лондон. 24 мая. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг снижением вслед за заявлением президента США Дональдом Трампом об отмене встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Котировки акций автопроизводителей упали на информации о рассматриваемом администрацией американского президента введении 25%-ных пошлин на импорт автомобилей.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился по итогам торгов на 0,5%, до 390,54 пункта.

Французский CAC 40 потерял 0,3%, германский DAX - 0,9%, британский FTSE 100 - 0,9%, испанский IBEX 35 - 0,3%.

Д.Трамп сообщил об отмене встречи с северокорейским лидером, отметив "необычайную злобу и открытую враждебность в последних заявлениях" представителей КНДР.

Д.Трамп, однако, заявил, что, несмотря на отмену саммита, который был намечен на 12 июня в Сингапуре, он надеется на проведение другой встречи в будущем.

Сообщения СМИ о рассматриваемом Д.Трампом введении 25%-ной пошлины на импорт автомобилей и автокомпонентов с целью защиты американского автопрома спровоцировали резкое падение котировок акций автопроизводителей.

Газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на информированные источники, что этот вопрос отдан на проработку министерству торговли США.

Позднее стало известно, что министр торговли США Уилбур Росс инициировал расследование, в рамках которого планируется выяснить, не несет ли импорт Штатами автомобилей и автокомпонентов угрозы для национальной безопасности.

Индекс акций производителей автомобилей и автодеталей Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts к закрытию рынка в четверг упал на 1,8%.

Акции BMW подешевели по итогам торгов на 1,3%, Daimler - на 2,4%, Volkswagen - на 2,3%, Renault - на 1,7%, PSA - на 2,1%.

"Глобальные финансовые рынки находятся в хрупком состоянии, учитывая коррекции, обусловленные политическими и экономическими факторами", - цитирует MarketWatch аналитика Citi Private Bank Стивена Витинга.

Негативным фактором для британского рынка в четверг стало укрепление фунта стерлингов после публикации более сильных, чем ожидалось, статданных.

Объем розничных продаж в Великобритании в апреле 2018 года увеличился на 1,6% по сравнению с мартом - максимальными темпами за 18 месяцев, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. В годовом выражении продажи повысились на 1,4%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 0,9%, второго - на 0,2%.

Итальянский FTSE MIB завершил торги снижением на 0,3%. В течение сессии он демонстрировал наилучшую динамику среди европейских фондовых индикаторов, в ожидании дальнейших политических новостей. Накануне президент Италии Серджио Маттарелла одобрил кандидатуру Джузеппе Конте, выдвинутого на пост премьер-министра итальянским движением "Пять звезд" и партией "Лига", и поручил ему сформировать кабинет министров.

Стоимость бумаг Tate & Lyle Plc выросла на 7,3% благодаря хорошей отчетности производителя ингредиентов для пищевой промышленности.

Цена акций Kingfisher, британской сети магазинов товаров для ремонта, увеличилась на 0,5%, несмотря на то, что ритейлер сообщил о снижении выручки в первом квартале из-за плохой погоды.

Бумаги издательства Daily Mail & General Trust подешевели на 9,9% из-за слабой отчетности компании за первое финансовое полугодие.

Капитализация Deutsche Bank упала на 4,6%. Крупнейший банк Германии в четверг объявил о продолжении масштабной программы преобразований, в результате которой, в частности, количество рабочих мест в банке сократится как минимум на 7 тыс. Кроме того, стало известно, что на прошедшем в четверг собрании акционеров был поднят вопрос об отставке председателя совета директоров Пауля Ахляйтнера.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

пк ко ан

Neuer Inhalt Horizontal Line