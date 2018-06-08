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Этот контент был опубликован 8 июня 2018 г. 18:54 08.06.2018 - 18:54

Лондон. 8 июня. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы в основном снизились в пятницу на опасениях увеличения напряженности в отношениях США с их основными торговыми партнерами, включая ЕС, в ходе саммита G7 в Канаде.

Французский CAC 40 стал исключением, он завершил сессию 8 июня незначительным ростом - менее 0,1%.

Британский FTSE 100 потерял 0,3%, германский DAX - 0,4%, итальянский FTSE MIB - 1,9%, испанский IBEX 35 - 0,8%.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию рынка в пятницу уменьшился на 0,2%, составив 385,12 пункта.

Двухдневный саммит в канадском Квебеке стартовал в пятницу. Главными вопросами, из-за которых возникли противоречия между США и их партнерами, стали международная торговля, ядерная сделка с Ираном и Парижское соглашение по климату.

Так, накануне президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "шесть стран без США вместе представляют собой больший рынок, чем США", и предупредил, что без серьезных уступок со стороны США не станет подписывать традиционное совместное заявление "Группы семи".

В ответ президент США Дональд Трамп раскритиковал ЕС и Канаду за создание "торговых барьеров против США", что является "нечестным по отношению к американским фермерам, работникам и компаниям".

"Ранее рынок довольно спокойно воспринимал рост напряженности в мировой торговле, принимая агрессивную позицию Трампа за очередную тактическую уловку в переговорном процессе, - говорит глава отдела исследований в London Capital Group Джаспер Лоулер. - Но становится очевидным, что остальные не хотят играть в эту игру и готовы к симметричным ответам".

Акции Deutsche Bank подешевели в пятницу на 2,1% на сообщении источников Bloomberg, что председатель совета директоров крупнейшего немецкого банка Пауль Ахляйтнер рассматривает возможность слияния с основным конкурентом, Commerzbank AG. Источники отмечают, что официальные переговоры еще не начинались, и сделка вполне может не состояться.

Цена бумаг Commerzbank опустилась на 1,8%.

Стоимость акций британской телекоммуникационной компании BT Group повысилась на 1%. CEO компании Гэвин Паттерсон объявил о планах уйти в отставку до конца года. Он проработал в этой должности пять лет.

Капитализация Lloyds упала на 1,2% после того, как банк договорился о продаже оставшихся у него 3,3% акций страховщика Standard Life Aberdeen за 344 млн фунтов стерлингов ($462 млн). Цена бумаг Standard Life рухнула на 3,6%.

Стоимость акций Infineon Technologies AG поднялась на 0,9%. Крупнейший в Европе производитель микрочипов повысил прогноз выручки, а также заявил, что планирует увеличивать инвестиции в производство, чтобы идти в ногу с развитием современных технологий.

Infineon рассчитывает, что темпы роста его выручки в следующем году составят не менее 10%, а не 8%, как ожидалось ранее.

Тем временем, немецкая Siemens AG и французская Alstom SA сообщили, что завершение сделки по слиянию их подразделений в сфере железнодорожного машиностроения откладывается примерно на шесть месяцев из-за длительности ее рассмотрения Еврокомиссией.

Бумаги Siemens по итогам торгов подорожали на 0,3%, Alstom - на 0,7%.

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