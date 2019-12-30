Этот контент был опубликован 30 декабря 2019 г. 18:13

Лондон. 30 декабря. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы снизились по итогам торгов в понедельник после роста до рекордных максимумов на прошлой неделе, активность торгов была небольшой в связи с праздниками.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов снизился на 0,85% и составил 416,17 пункта.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,76%, немецкий DAX - на 0,66%, французский CAC 40 - на 0,91%. Испанский индекс IBEX 35 потерял 0,91%, итальянский MIB - 1,06%.

Участники рынка продолжат следить за ситуацией вокруг торгового соглашения США и Китая. Подписание первой фазы сделки запланировано на начало января.

Сам факт достижения договоренностей уже оказал существенную поддержку рынкам, несмотря на то, что стороны по-прежнему не раскрыли детали сделки, пишет MarketWatch. Кроме того, по-прежнему неясно, смогут ли Вашингтон и Пекин преодолеть оставшиеся противоречия и заключить полномасштабное торговое соглашение.

Как сообщил представитель министерства торговли КНР Гао Фэн на прошлой неделе, Китай находится в тесном контакте с США по поводу подписания первой фазы торговой сделки. По его словам, в настоящее время обе стороны все еще занимаются обязательными процедурами перед подписанием документа.

Ранее в этом месяце Вашингтон и Пекин сообщили о достижении промежуточного торгового соглашения. Проект соглашения не был опубликован ни одной из сторон, однако Китай сообщил, что будет наращивать закупки американских товаров, включая сельхозпродукцию, а США отказались от очередного раунда введения пошлин на китайские товары.

Акции производителя линз и очков EssilorLuxottica SA подешевели на 3% в связи с новостями о том, что компания раскрыла мошенническую схему на одном из заводов в Таиланде.

Цена бумаг Tecnicas Reunidas выросла на 4,55%, поскольку компания прогнозирует увеличение продаж и операционной маржи.

Акции норвежской Elkem укрепились примерно на 1% в связи с тем, что компания договорилась о покупке китайского производителя силиконовых изделий Polysil.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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