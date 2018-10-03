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Этот контент был опубликован 3 октября 2018 г. 12:09 03.10.2018 - 12:09

Лондон. 3 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы демонстрируют умеренный рост в ходе торгов в среду на сообщениях СМИ о том, что правительство Италии готово пойти на уступки и постепенно сократить дефицит госбюджета.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:41 мск увеличился на 0,2% и составлял 382,7 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка поднялся на 0,17%, французский CAC 40 - на 0,08%, испанский IBEX 35 - на 0,15%.

Биржи Германии в среду закрыты в связи с празднованием Дня единства.

Итальянский FTSE MIB повысился на 0,48% на сообщении итальянской газеты Corriere della sera о том, что власти Италии намерены постепенно сокращать дефицит бюджета и довести его с 2,4% ВВП в 2019 году до 2% в 2021 году.

"Есть ощущение, что рынок поверил этому сообщению", - отметил аналитик IG Markers Винченцо Лонго.

Ранее вице-премьер Италии Луиджи ди Майо заявлял, что страна "ни на миллиметр" не отступит от заявленных в бюджете на следующий год целей по государственным расходам.

Также в среду было обнародовано окончательное значение сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в еврозоне за сентябрь. Показатель снизился до 54,1 пункта с 54,5 пункта в августе, предварительные данные указывали на чуть более умеренное снижение - до 54,2 пункта.

Окончательная оценка PMI в сфере услуг валютного блока была оставлена на уровне 54,7 пункта, показатель вырос с 54,4 пункта в августе.

В Германии сводный PMI в прошлом месяце упал до 55 пунктов с 55,6 пункта в августе, в сфере услуг показатель вырос до 55,9 пункта с 55 пунктов. В Великобритании сводный индекс уменьшился с 54,2 до 54,1 пункта, в сфере услуг индикатор упал до 53,9 с 54,3 пункта.

Между тем розничные продажи в еврозоне понизились в августе на 0,2% относительно предыдущего месяца и выросли на 1,8% относительно августа 2017 года. Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 0,2%, второго - на 1,7%.

Бумаги британского производителя престижных спортивных автомобилей Aston Martin дешевеют на 6,6% в первую сессию после IPO на Лондонской фондовой бирже.

Компания разместила 57 млн акций по цене 19 фунтов за бумагу, то есть чуть ниже верхней границы прогноза, и ее капитализация была оценена в 4,33 млрд фунтов стерлингов ($5,6 млрд).

Рыночная стоимость сети супермаркетов Tesco падает на 7,9%, хотя компания сообщила о росте доналоговой прибыли в первом полугодии на 2%, до 564 млн фунтов стерлингов ($733 млн) и о повышении выручки до 31,73 млрд с 28,34 млрд фунтов.

Также Tesco повысила квартальные дивиденды до 1,67 пенса с 1 пенса на акцию.

Капитализация оператора связи Vodafone Group Plc увеличилась на 1,4%. Ранее сообщалось, что итальянская "дочка" компании, второй по числу абонентов сотовый оператор в стране, купила на аукционе частоты на общую сумму 2,4 млрд евро.

Котировки бумаг фармкомпаний Novartis поднимаются на 0,9% на новости о заключении партнерского соглашения с американской Boston Pharmaceuticals. Соглашение предполагает передачу прав на разработку трех противоинфекционных препаратов, а также основание двух новых СП.

Служба финансово-экономической информации

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