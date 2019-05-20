Этот контент был опубликован 20 мая 2019 г. 19:04

Лондон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы завершили снижением торги в понедельник после того, как конфликт между США и Китаем затронул производителя электроники Huawei, одну из крупнейших китайских компаний.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,06% и составил 377,46 пункта.

Британский индекс FTSE 100 уменьшился на 0,51%, французский CAC 40 - на 1,46%, германский DAX - на 1,61%. Испанский IBEX 35 потерял 0,87%, итальянский FTSE MIB упал на 2,68%.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на источники, американские Google, Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. и Broadcom приостановили предоставление услуг и технической поддержки китайской Huawei после того, как на прошлой неделе Вашингтон принял решение внести ее в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

СМИ также писали, что поставки продукции Huawei прекратили европейские производители полупроводников Infineon и AMS, однако позднее представители компаний опровергли эти слухи.

Тем не менее, цена акций Infineon упала на 4,8%, AMS - рухнула на 13%. Бумаги ASML Holding NV подешевели на 6,3%, STMicroelectronics - на 9,1%.

Котировки акций Ryanair снизились на 4,7% по итогам торгов. Крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер сократил на 39% чистую прибыль в 2019 финансовом году, который закончился в марте, и дал прогноз прибыли на текущий финансовый год слабее ожиданий аналитиков.

Кроме того, подешевели бумаги банков, включая HSBC - на 0,7%, Lloyds Banking - на 1,4%, BNP Paribas - на 1,7%.

Цена бумаг Deutsche Bank упала на 2,9%, до 6,65 евро за акцию. Ранее в ходе торгов котировки опускались до минимальных в истории 6,617 евро за бумагу, после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендации по ним.

Между тем вслед за повышением цен на нефть выросла стоимость нефтепроизводителей, в том числе BP - на 0,2%, Repsol - на 0,6%, Total - на 0,1%.

Стоимость акций телекоммуникационной компании Telenor увеличилась 3,1%, финтех-стартапа Wirecard - на 2,7%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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