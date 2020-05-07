Этот контент был опубликован 7 мая 2020 г. 19:25

Лондон. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы повысились по итогам торгов в четверг, инвесторы продолжают следить за новостями, касающимися распространения коронавируса, и усилиями властей по смягчению карантинных мер.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 вырос на 1,09%, до 337,98 пункта, при этом большинство секторов и основных бирж закрылись на положительной территории. В лидерах роста оказались акции ритейлеров, прибавившие более 3%.

Британский индикатор FTSE поднялся на 1,40%, германский DAX - на 1,44%, французский CAC - на 1,54%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 0,50% и 0,89% соответственно.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на заседании в четверг на уровне 0,1%, говорится в пресс-релизе ЦБ. Решение поддержали все члены Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC).

Большинство членов комитета (7 из 9) также проголосовали за сохранение программы выкупа гособлигаций на уровне 645 млрд фунтов стерлингов, двое высказались за увеличение объема выкупа на 100 млрд фунтов стерлингов.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли заявил, что регулятор готов расширить меры стимулирования в случае, если это будет необходимо. Он назвал целесообразным сохранение "агрессивных" темпов программы выкупа активов на текущий момент.

По словам Бейли, Банк Англии еще не исчерпал имеющиеся у него инструменты денежно-кредитной политики и продолжит принимать целесообразные меры.

В центре внимания инвесторов остается тема распространения коронавирусной инфекции. США и некоторые европейские страны уже начали постепенно ослаблять ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19.

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министры федеральных земель ФРГ в среду приняли решение открыть все магазины при соблюдении необходимых мер гигиены. При этом Меркель предупредила, что ограничения могут быть восстановлены, если количество острых случаев заболевания в определенном регионе будет превышать 50 случаев на 100 тыс. жителей, пишет Deutsche Welle.

В среду в стране было зарегистрировано 1,284 тыс. новых случаев заражения по сравнению с 947 днем ранее, свидетельствуют данные института Роберта Коха. Общее число случаев инфицирования в Германии превысило 166 тыс., более 7 тыс. зараженных скончались.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, в свою очередь, в среду заявил, что некоторые ограничительные меры в стране могут быть отменены с 11 мая.

Статданные, обнародованные в четверг, показали, что объем промышленного производства в Германии в марте рухнул на 9,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Это максимальные темпы снижения с момента начала ведения расчетов в 1991 году, по данным министерства экономики и труда ФРГ.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 7,5%, свидетельствуют данные Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal предполагали сокращение на 8,8%.

Во Франции показатель в марте рухнул на 16,2% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные французского статистического агентства Insee. Это максимальное падение показателя с начала ведения расчетов в 1990 году.

Аналитики в среднем ожидали сокращения на 12,4%, сообщает Trading Economics. Респонденты The Wall Street Journal прогнозировали спад на 14,5%.

Котировки акций германского онлайн-ритейлера Zalando SE подскочили на 11,5%. Компания отчиталась о росте чистого убытка в январе-марте до 86,4 млн евро с 17,6 млн евро годом ранее. Квартальная выручка увеличилась до 1,52 млрд евро с 1,38 млрд евро. Валовой объем продаж вырос на 13,9% - до 1,99 млрд евро. Zalando сообщил о восстановлении спроса в апреле после его снижения в марте. Ритейлер ожидает, что по итогам года скорректированный EBIT составит от 100 млн до 200 млн евро, валовой объем продаж вырастет на 10-20%.

Акции Puma SE подорожали на 8,6%. Германский производитель спортивных товаров Puma SE сократил прибыль в первом квартале на фоне пандемии коронавирус и предупредил об ухудшении показателей во втором квартале. Однако выручка компании превзошла прогнозы аналитиков, при этом онлайн-продажи подскочили на 40%.

Цена бумаг германской Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) выросла на 1,8%. Чистая прибыль Munich Re, одной из крупнейших перестраховочных компаний мира, сократилась на 65% в первом квартале 2020 года на фоне большого объема страховых требований в связи с пандемией коронавируса.

Бумаги Anheuser-Busch InBev (SPB: BUD) (AB InBev) прибавили в цене 1,4%. Крупнейший в мире пивоваренный концерн сократил выручку и объем продаж в январе-марте из-за негативного влияния пандемии COVID-19.

Котировки акций Telefonica SA поднялись на 0,1%. Испанская телекоммуникационная компания и принадлежащая миллиардеру Джону Мэлоуну Liberty Global Plc договорились об объединении своих дочерних компаний в Великобритании - мобильного оператора O2 и оператора широкополосных сетей Virgin Media.

В то же время акции Air France-KLM подешевели на 2,3%. Крупнейший авиаперевозчик Европы увеличил убыток в первом квартале 2020 года в связи с негативными последствиями пандемии коронавируса для мировой авиационной отрасли и сообщил, что наибольший удар придется на показатели во втором квартале.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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