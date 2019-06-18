Этот контент был опубликован 18 июня 2019 г. 19:28

Лондон. 18 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы выросли по итогам торгов во вторник на фоне заявлений президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги о возможности новых стимулов в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,7% и составил 384,78 пункта. В лидерах роста оказались акции горнодобывающих компаний и коммунальных предприятий.

Британский индекс FTSE 100 поднялся на 1,2%, германский DAX - на 2%, французский CAC 40 - на 2,2%. Испанский индекс IBEX 35 прибавил 1,2%, итальянский FTSE MIB - 2,5%.

Выступая на мероприятии в рамках ежегодного форума ЕЦБ в португальском городе Синтра, Драги сказал, что экономике еврозоны потребуются новые стимулирующие меры, если прогнозы ее дальнейшего роста и инфляции не улучшатся. В числе инструментов, которыми ЕЦБ готов воспользоваться, он отметил снижение процентных ставок и возобновление покупки активов.

Заявления усилили также надежды на смягчение политики Федеральной резервной системой США (ФРС), пишет MarketWatch.

При этом трейдеры проигнорировали критику президента США Дональда Трампа, который обвинил ЕЦБ в манипулировании курсом евро. "Марио Драги только что объявил о возможности дополнительного стимулирования, что сразу же увело курс евро к доллару вниз и позволило им несправедливо легче конкурировать с США", - написал Трамп на своей странице в Твиттере.

В ответ на это бывший главный экономист ЕЦБ Питер Прат заявил в интервью Bloomberg TV, что не следует возлагать вину на политику ЕЦБ, когда международная обстановка серьезно ухудшилась, в частности, из-за глобального торгового спора.

Ранее Трамп неоднократно критиковал Федрезерв за высокую базовую процентную ставку, которая, по его словам, ставит страну в невыгодное положение.

Председатель ФРС Джером Пауэлл на прошлой неделе заявил о готовности американского ЦБ поддержать экономический подъем в США. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки. Тем не менее, на этой неделе большинство экономистов не ждут от Федрезерва снижения ставки, полагая, что американский ЦБ сделает этот шаг не ранее июля. Итоги заседания ФРС будут подведены в среду.

Настрой трейдеров также улучшило заявление Трампа о том, что он проведет "расширенную встречу" с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках саммита G20 в Японии на следующей неделе. Трамп написал в Твиттере, что провел "очень хороший телефонный разговор" с Си Цзиньпином и команды двух стран начнут подготовку ко встрече в Японии.

Акции сталелитейной компании ArcelorMittal подскочили более чем на 6% на торгах в Амстердаме благодаря надеждам на заключение торгового соглашение между США и Китаем.

Цена бумаг германского чипмейкера Infineon Technologies AG снизилась на 2%, после того как компания объявила об увеличении капитала на 10% путем выпуска новых акций. По итогам допэмиссии Infineon планирует привлечь около 1,55 млрд евро, сообщается в ее пресс-релизе. Акции будут проданы институциональным инвесторам в рамках закрытого размещения. Полученные от допэмиссии денежные средства будут использованы Infineon для частичного финансирования сделки по покупке американской Cypress Semiconductor Corp. за 9 млрд евро.

Бумаги авиаперевозчика International Airlines Group SA (IAG) прибавили в цене 1,5%, так как международный авиационный холдинг объявил о планах приобрести 200 самолетов Boeing-737 MAX. IAG и Boeing на авиасалоне в Париже обсудили будущую сделку и подписали совместное письмо, подтверждающее намерения сторон, говорится в сообщении на сайте Boeing. Предполагается, что сумма сделки составит порядка $24 млрд. Холдинг планирует закупить самолеты модификаций 737 MAX 8 и MAX 10.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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