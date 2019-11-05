Этот контент был опубликован 5 ноября 2019 г. 18:21

Лондон. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы преимущественно выросли по итогам торгов во вторник на фоне надежд на подписание торгового соглашения между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,2% и завершил торги на отметке 404,23 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,25%, германский DAX - на 0,09%, французский CAC 40 - на 0,39%, итальянский FTSE MIB - на 0,23%. Испанский IBEX 35 снизился на 0,09%.

По данным СМИ, американские и китайские переговорщики рассматривают возможность взаимных уступок с целью подписания - возможно, уже в ноябре - соглашения по первому этапу урегулирования торгового спора.

Источники газеты Financial Times сообщили, что Белый дом рассматривает возможность отмены пошлин на китайские товары, экспортируемые в США, общей стоимостью $112 млрд в год, включая одежду, бытовую технику, мониторы. Пошлины на эту группу товаров были установлены в США с 1 сентября в размере 15%. В обмен Вашингтон ожидает от Пекина дополнительных мер по защите интеллектуальной собственности, определение Китаем планов по закупке американской сельхозпродукции.

Тем временем агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Китай оценивает потенциальные площадки для встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом. В минувшее воскресенье министр торговли США Уилбур Росс, присутствовавший на ежегодном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Бангкоке, заявил, что встреча Трампа и Си Цзиньпина для подписания соглашения может пройти на площадках в Айове, Гавайях и Аляске.

Росс выразил оптимизм в отношении подписания Вашингтоном и Пекином соглашения, отметив, что стороны "проделали значительную часть работы и достигли большого прогресса". При этом оно, по его словам, возможно, не будет готово для подписания в этом месяце.

Си Цзиньпин, выступавший во вторник на открытии выставки Китайского международного импортного ЭКСПО (China International Import Expo), пообещал, что власти страны будут принимать дальнейшие шаги для постепенного увеличения открытости китайских рынков для иностранных инвестиций.

Статданные из Китая, обнародованные во вторник, указали на замедление темпов роста деловой активности в сфере услуг КНР. Индекс менеджеров закупок (PMI) сферы услуг, рассчитываемый Caixin Media, в октябре опустился до минимальных за восемь месяцев 51,1 пункта с сентябрьских 51,3 пункта. В то же время сводный индекс активности в промышленном секторе и сфере услуг в октябре увеличился до 52 пунктов с 51,9 пункта месяцем ранее.

Опубликованные накануне статданные из Германии указали на некоторое замедление темпов снижения деловой активности в промышленном секторе ФРГ. Индекс менеджеров закупок (PMI), публикуемый IHS Markit, в октябре вырос до 42,1 пункта с сентябрьского уровня в 41,7 пункта - минимального с 2009 года. Значение индекса ниже 50 пунктов говорит о продолжающемся ослаблении активности в секторе.

Акции Siemens Gamesa Renewable Energy SA подешевели на 8,7%, после того как производитель ветряных турбинных генераторов спрогнозировал снижение скорректированной маржи EBIT в 2020 финансовом году - до 5,5-7% по сравнению с 7,1 % в 2019 фингоду. Выручка, как ожидается, будет находиться в диапазоне от 10,20 млрд евро до 10,60 млрд евро по сравнению с 10,23 млрд евро в минувшем финансовом году.

Цена бумаг Pandora упала на 17,6%, так как датская ювелирная компания неожиданно зафиксировала чистый убыток в третьем квартале и понизила прогноз выручки из-за слабого потребительского спроса и политических беспорядков в Гонконге.

Бумаги испанской телекоммуникационной компании Telefonica SA потеряли в цене около 1%, поскольку она сообщила о чистом убытке в третьем квартале на фоне расходов, связанных с реструктуризацией.

Акции итальянской Ferrari NV снизились на 2,7%, после того как компания-производитель спортивных автомобилей в третьем квартале отчиталась о падении чистой прибыли на 41%, но увеличила выручку и улучшила годовой прогноз.

Рыночная стоимость Associated British Foods Plc, владеющей в числе прочего брендами Twinings и Primark, выросла на 5,6%, так как компания отчиталась о скорректированной операционной прибыли в 2019 финансовом году, которая совпала с прогнозами, и сообщила, что в новом фингоду маржа прибыли будет лишь немного ниже показателя этого года.

Капитализация германской SAP SE уменьшилась на 0,4%, после того как крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями объявил, что планирует вернуть акционерам дополнительные $1,7 млрд в 2020 году через обратный выкуп акций и выплату спецдивидендов.

Акции Hugo Boss AG подешевели на 2,7%, поскольку германский производитель одежды и аксессуаров заявил о падении чистой прибыли в третьем квартале, хотя и сообщил, что ждет значительного роста выручки и операционной прибыли в нынешнем квартале.

Котировки акций Imperial Brands Plc поднялись на 0,6%, после того как концерн, в который входит табачная компания Imperial Tobacco, отчитался о превысившей ожидания выручке в 2019 финансовом году и сообщил о назначении нового председателя совета директоров.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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