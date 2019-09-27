Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 18:59

Лондон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу в положительной зоне на фоне оптимизма инвесторов вокруг американо-китайских торговых переговоров, этот настрой нивелировал беспокойство в связи с политической ситуацией в США.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,47% и составил 391,79 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 0,74%, французский CAC 40 - на 0,36%, испанский IBEX 35 - на 0,60%, итальянский FTSE MIB - на 0,32%.

Британский индекс FTSE 100 подскочил на 1,02%, чему способствовало ослабление фунта стерлингов после того, как член Комитета по денежно-кредитной политике (Monetary Policy Committee, MPC) британского ЦБ Майкл Сондерс сказал, что Банку Англии, вероятно, потребуется снизить базовую процентную ставку даже в случае, если Великобритании удастся заключить соглашение с Европейским союзом о принципах взаимодействия после Brexit.

Основное внимание инвесторов в пятницу, однако, было сосредоточено на политической ситуации в США. Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса распространил документ от информатора, согласно которому президент США Дональд Трамп пытался использовать свои полномочия, чтобы склонить к вмешательству в выборы 2020 года иностранное государство.

Речь идет об обвинениях в попытке оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью инициировать или продолжить расследование деятельности бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена. Если такая попытка подтвердится, это может стать аргументом в пользу начала процедуры импичмента Трампа.

В то же время инвесторы продолжали следить за ситуацией вокруг торговых отношений США и Китая.

Торговые переговоры двух стран должны возобновиться 10-11 октября в Вашингтоне, сообщил телеканал CNBC в четверг со ссылкой на три источника. По словам одного из собеседников телеканала, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ будет представлять делегацию из Китая.

Ранее Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем может быть заключено раньше, чем думают многие. Он отметил, что видит "хорошие шансы" на достижение соглашения с КНР, добавив, что Пекин уже начал наращивать закупку в Штатах таких продуктов, как говядина и свинина.

Также участники рынка оценивали статданные из еврозоны.

Потребительские цены во Франции, гармонизированные со стандартами Европейского союза, в сентябре выросли на 1,1% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют предварительные данные Национального статистического управления Insee. Темпы роста показателя стали минимальными с мая. Относительно августа цены снизились на 0,4%. Аналитики ожидали роста цен в годовом выражении на 1,3% и прогнозировали снижение на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Потребительские расходы во Франции в августе не изменились относительно предыдущего месяца, по данным Insee. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение показателя на 0,3%. Тем временем снижение потребительских расходов в годовом выражении составило 0,4%, хотя аналитики ожидали уменьшения всего на 0,1%.

Тем временем сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в сентябре 2019 года опустился до 101,7 пункта с 103,1 пункта в августе, свидетельствуют данные Европейской комиссии. Значение показателя стало минимальным с февраля 2015 года. Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 103 пунктов.

Индекс доверия британских потребителей к экономике страны в сентябре вырос на 2 пункта относительно предыдущего месяца - до минус 12 пунктов, говорится в исследовании GfK NOP Ltd. Аналитики в среднем ожидали, что показатель останется без изменений и составит минус 14 пунктов.

В лидерах роста в пятницу оказались акции горнорудных компаний и автопроизводителей.

Котировки акций норвежской Norsk Hydro ASA, одного из крупнейших мировых производителей алюминия, повысились на 0,8%, после того как федеральный суд Бразилии отменил последнее ограничение производства на ключевом заводе, принадлежащем компании.

Бумаги технологического сектора показали динамику хуже рынка на фоне разочаровывающего прогноза американской Micron Technology Inc. Акции производителя микросхем Infineon Technologies подешевели на 1,9%, а цена бумаг конкурирующей AMS AG снизилась на 1,7%.

Акции Imperial Brands снизились на 1,3%, продолжив нести потери после того, как производитель табачной продукции ухудшил годовой прогноз выручки и прибыли.

Котировки акций Osram Licht AG повысились на 5,3% на новостях о том, что австрийский производитель полупроводников AMS AG сделал улучшенное и окончательное предложение о приобретении германского производителя осветительных приборов. Бумаги AMS подешевели на 1,7%.

Акции Tesco Plc прибавили в цене 1,5%. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, британский продуктовый ритейлер рассматривает возможность продажи своего польского подразделения. По словам собеседников агентства, компания находится на начальном этапе этого процесса, и еще может отказаться от идеи продажи.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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