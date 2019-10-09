Этот контент был опубликован 9 октября 2019 г. 18:40

Лондон. 9 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду ростом на фоне оптимизма инвесторов в отношении предстоящих торговых переговоров США и Китая.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,4% и составил 380,3 пункта. В лидерах роста оказались акции технологических и автомобильных компаний, тогда как бумаги коммунальных предприятий, считающиеся относительно безопасными, снизились в условиях повышенного спроса на риск.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,3%, германский DAX - на 1%, французский CAC 40 - на 0,8%. Испанский IBEX 35 и итальянский FTSE MIB прибавили по 0,6%.

Оптимизм на рынках поддержали сообщения СМИ о том, что Китай по-прежнему открыт для заключения промежуточного торгового соглашения с США.

Китайская делегация, направляющаяся в Вашингтон для возобновления переговоров в четверг, не ожидает заключения всеобъемлющего соглашения, которое положит конец торговой войне между двумя странами. При этом Пекин готов принять ограниченное соглашение при условии, что США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, в том числе откажутся от ранее объявленного повышения пошлин, которое должно вступить в силу в текущем месяце и в декабре, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Тем временем Financial Times, ссылаясь на свои источники, сообщила, что Китай также готов пойти на увеличение закупок соя-бобов в США на 10 млн тонн в год - до 30 млн тонн. Дополнительные закупки в таком объеме эквивалентны сумме порядка $3,25 млрд.

Также в среду Пекин потребовал от Вашингтона снять ограничения с 28 китайских технологических фирм, внесенных ранее на этой неделе властями США в "черный список" компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без специальных лицензий.

Кроме того, внимание инвесторов приковано к действиям мировых центробанков. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв увеличит покупку краткосрочных госбумаг, чтобы избежать повторения неожиданных проблем с ликвидностью, появившихся на денежном рынке в сентябре.

Позднее в среду ожидается публикация протокола сентябрьского заседания ФРС. На заседании, которое состоялось 17-18 сентября, регулятор снизил основную процентную ставку на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Акции GVC Holdings Plc подорожали на 5,1%, так как британская букмекерская компания повысила годовой прогноз прибыли во второй раз за последние три месяца.

Цена бумаг нидерландской компании в сфере доставки еды из ресторанов Takeaway.com NV выросла на 2%, поскольку компания зафиксировала увеличение объема заказов на 87% в третьем квартале. Бумаги ее британского конкурента Just Eat Plc прибавили 0,9%.

Акции французской энергетической компании Electricite de France (EDF) подешевели на 1,4%, после того как компания сообщила, что ремонт сварных швов на АЭС, строительство которой ведется на западе Франции, увеличит стоимость проекта на 14%, до 12,4 млрд евро.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

ва ко ки

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!