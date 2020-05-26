Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 19:05

Лондон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги во вторник уверенным подъемом на фоне растущего оптимизма по поводу возобновления экономической активности и потенциального создания вакцины от коронавируса.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 1,08% - до 348,92 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 1,24%, германский DAX - на 1%, французский CAC - на 1,46%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 1,5% и 2,15% соответственно.

Инвесторы оценивают новости, касающиеся разработки вакцины от коронавируса. Американская биотехнологическая компания Novavax сообщила накануне, что начала первые испытания своей экспериментальной вакцины на людях.

Крупный производитель лекарств Merck & Co. (SPB: MRK) во вторник сообщил о планах сотрудничества с исследовательской организацией IAVI для разработки вакцины от COVID-19.

Оптимизм инвесторов поддерживается решениями властей разных стран о снятии ограничений, введенных с целью сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, и новостями о разработке вакцин против нее.

В Японии накануне был отменен режим чрезвычайного положения, в Индии постепенно возобновляется внутреннее авиасообщение, в европейских странах снимается все больше и больше ограничений.

Правительство ФРГ планирует отменить ограничения на поездки в 31 европейскую страну после 15 июня в случае, если это позволит сделать ситуация с пандемией коронавируса, сообщило во вторник агентство Dpa со ссылкой на внутренний документ правительства. Предполагается, что этот документ будет в среду принят на заседании кабинета министров.

Помимо 26 стран-членов ЕС и шенгенской зоны, речь идет о снятии ограничений в передвижениях с Исландией, Норвегией, Швейцарией, Лихтенштейном и Великобританией.

Ограничения на работу рынков на открытом воздухе и автосалонов в Англии будут отменены с 1 июня, с 15 июня откроются непродовольственные магазины, пишет Bloomberg со ссылкой на премьер-министра Бориса Джонсона. Так, с 15 июня смогут возобновить работу магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, а также ателье, фотостудии, крытые рынки и аукционные дома.

Доверие потребителей к экономике Германии вырастет в июне на фоне постепенного возобновления работы предприятий в стране, закрытых в связи с пандемией коронавируса, сообщила исследовательская компания GfK.

Опережающий индекс потребительского доверия в ФРГ, рассчитываемый GfK, может подняться до минус 18,9 пункта в следующем месяце с пересмотренных минус 23,1 пункта в мае. Несмотря на рост, это будет второй самый низкий показатель за все время наблюдений.

Экономисты, опрошенные Dow Jones Newswires, прогнозировали значение показателя на уровне минус 18 пунктов в июне.

Акции туристических компаний уверенно подорожали на новостях о том, что Испания с 1 июля отменяет обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из-за рубежа. Такое решение члены кабмина приняли на министерской встрече, состоявшейся в понедельник.

В минувшие выходные глава испанского правительства Педро Санчес заявил, что с июля страна откроется для въезда иностранных туристов. При этом он пообещал, что власти предпримут все усилия, чтобы обеспечить безопасность отдыхающих.

Цена бумаг германской TUI AG, крупнейшего туроператора Европы, взлетела на 33%, после того как глава компании объявил в интервью газете Rheinische Post о планах TUI возобновить полеты в конце июня.

Бумаги International Consolidated Airlines Group S.A. (IAG), в состав которой входят British Airways и Iberia, укрепились на 22,5%, InterContinental Hotels Group PLC - на 9,3%.

Котировки акций easyJet Plc выросли на 19,3%. Британский бюджетный авиаперевозчик во вторник сообщил, что главный финансовый директор Эндрю Финдли планирует покинуть компанию в мае 2021 года, в связи с чем easyJet начала поиск преемника.

Акции Wirecard AG подешевели на 0,3%. Германская финтех-компания перенесла публикацию финансовой отчетности за 2019 год с 4 на 18 июня - третий раз в этом году.

Служба финансово-экономической информации

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