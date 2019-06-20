Этот контент был опубликован 20 июня 2019 г. 18:53

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в четверг на положительной территории, инвесторы оценивали решения Банка Англии и Федеральной резервной системы (ФРС) США относительно дальнейшей монетарной политики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к концу сессии поднялся на 0,36% и составил 386,16 пункта. Ранее в ходе торгов он достиг максимальной отметки с 6 мая. В лидерах роста оказались акции технологического сектора, тогда как бумаги компаний, предлагающих услуги в сфере путешествий и отдыха, продемонстрировали худшую динамику.

Британский индекс FTSE 100 прибавил 0,3%, германский DAX - 0,4%, французский CAC 40 - 0,3%. Испанский индекс IBEX 35 снизился на 0,25%, тогда как итальянский FTSE MIB подрос на 0,7%.

Монетарная политика мировых центробанков остается в центре внимания рынков.

По итогам заседания, прошедшего 18-19 июня, американский Центробанк сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 2,25% до 2,5% годовых, что совпало с прогнозами экономистов и участников рынка.

При этом регулятор подготовил почву для снижения ставки на следующем заседании. В коммюнике Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по итогам заседания отмечается появившаяся неопределенность в отношении перспектив экономики, одновременно из текста документа исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки. Восемь из 17 членов FOMC ожидают снижения ставки в 2019 году и девять - в 2020 году. Прогнозы "точечных графиков" (dot plot) предусматривают одно снижение ставки Федрезервом в следующем году и одно повышение в 2021 году.

Между тем Банк Японии по итогам заседания 19-20 июня не стал менять основные параметры кредитно-денежной политики и подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года. Центробанк сохранил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%.

Банк Англии на заседании в четверг также ожидаемо воздержался от корректировки значения базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75%. Кроме того, британский ЦБ сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($553,3 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов.

Кроме того, инвесторы реагируют на европейские статданные и корпоративные новости.

Объем розничных продаж в Великобритании в мае 2019 года снизился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Динамика показателя совпала с консенсус-прогнозом экспертов, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в апреле розничные продажи в Великобритании снизились на 0,1%, хотя ранее сообщалось, что они не изменились по сравнению с предыдущим месяцем.

Таким образом, уменьшение розничных продаж продолжается второй месяц подряд, и это, по мнению экспертов, является очередным подтверждением того, что британская экономика теряет импульс к росту.

Акции германской службы доставки еды Delivery Hero подскочили почти на 10%, оказавшись в лидерах роста среди компонентов Stoxx Europe 600, после того, как компания в очередной раз повысила годовой прогноз выручки. Бумаги других компаний, предоставляющих услуги по доставке, также выросли в цене.

В то же время акции британского туристического оператора Carnival Plc, которая снизила годовой прогноз прибыли, подешевели на 12%.

Цена бумаг британской сети по продаже электронной техники Dixons Carphone упала на 5,1%, так как компания зафиксировала доналоговый убыток в 2019 финансовом году из-за увеличения единовременных расходов.

Акции Deutsche Bank потеряли 2,6% на фоне сообщений СМИ о том, что власти США начали расследование причастности банка к отмыванию денег.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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