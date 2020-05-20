Этот контент был опубликован 20 мая 2020 г. 18:53

Лондон. 20 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили подъемом торги в среду, инвесторы оценивали отчеты компаний и следили за новостями по поводу постепенного открытия экономик в странах региона.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к закрытию торгов вырос на 0,98% - до 342,82 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 1,08%, германский DAX - на 1,34%, французский CAC - на 0,87%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 набрали 1,05% и 1,13% соответственно.

Между тем оптимизм на мировых рынках, наблюдавшийся в начале этой недели, несколько ослаб после того, как медицинское издание Stat подвергло сомнению сообщения биотехнологической компании Moderna Inc. (SPB: MRNA) об успешных результатах первой фазы испытания вакцины против коронавируса. В Stat отметили, что Moderna не предоставила достаточно информации, чтобы судить о результатах исследований.

Статданные, обнародованные в среду, указали на замедление инфляции в Великобритании в апреле до почти четырехлетнего минимума.

Потребительские цены в стране в прошлом месяце выросли на 0,8% в годовом выражении - минимальными темпами с августа 2016 года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с мартовскими 1,5%.

Эксперты в среднем ожидали ослабления темпов роста потребительских цен до 0,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены производителей в апреле снизились на 0,7% в годовом выражении после повышения на 0,3% в марте. Падение цен производителей зафиксировано впервые с июня 2016 года, и оно стало сильнейшим с марта 2016 года. Эксперты ожидали снижения цен производителей на 0,4%.

Тем временем потребительские цены в еврозоне в апреле 2020 года выросли на 0,3% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Это минимальные темпы подъема с августа 2016 года.

Предварительные данные оценивали апрельскую инфляцию на уровне 0,4%. Аналитики не ожидали пересмотра показателя, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции британского ритейлера Marks & Spencer Group Plc (M&S) подорожали на 10,8%. Компания зафиксировала падение доналоговой прибыли в 2020 финансовом году на фоне роста расходов, связанных с пандемией коронавируса. Ритейлер также обнародовал план мер для выхода из кризиса, связанного с пандемией коронавируса, в объеме 1 млрд фунтов стерлингов.

Цена бумаг оператора кредитных бюро Experian выросла на 7,4%, несмотря на то, что компания спрогнозировала падение органической выручки в первом финансовом квартале на 5-10% в случае сохранения негативного влияния на бизнес ограничений, связанных с COVID-19.

Котировки акций Danone SA выросли на 0,5%. Французский производитель продуктов питания и воды подтвердил намерение выплатить дивиденды за 2019 год, несмотря на пандемию коронавируса.

Акции франко-голландской Air France-KLM подешевели на 0,5%. Крупнейший авиаперевозчик Европы выводит из эксплуатации самолеты Airbus A-380 раньше запланированного срока на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, и его последствиями для деловой активности.

Бумаги британского машиностроительного холдинга Rolls-Royce Holdings Plc выросли на 2,3%. Компания объявила о планах уволить 9 тыс. сотрудников в рамках масштабной реструктуризации, обусловленной ожиданием сокращения спроса со стороны производителей гражданских самолетов на фоне пандемии коронавируса.

Служба финансово-экономической информации

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