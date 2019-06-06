Этот контент был опубликован 6 июня 2019 г. 18:36

Лондон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы продемонстрировали смешанную динамику на закрытие торгов в четверг, трейдеры анализировали итоги заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) и прогноз регулятора в отношении ставок.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,02% и составил 374,01 пункта.

Британский индекс FTSE 100 вырос на 0,55%, германский DAX снизился на 0,23%, французский CAC 40 опустился на 0,26%, испанский IBEX 35 вырос на 0,2%, итальянский FTSE MIB поднялся на 0,11%.

ЕЦБ по итогам очередного заседания в четверг сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне, говорится в сообщении банка.

Ставка по депозитам ЕЦБ оставлена на уровне минус 0,4%, ставка по маржинальным кредитам - 0,25%.

Решения совпали с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

Вместе с тем руководство ЕЦБ удивило инвесторов, объявив о намерении сохранять ключевые ставки неизменными по крайней мере до конца первой половины 2020 года. Ранее ожидалось, что ставки останутся на прежнем уровне до конца 2019 года.

В то же время ЕЦБ улучшил прогнозы роста экономики и потребительских цен в еврозоне на 2019 год, сообщил председатель банка Марио Драги в ходе пресс-конференции.

Руководство центробанка ожидает, что ВВП валютного блока в текущем году вырастет на 1,2%, а не на 1,1%, как ожидалось ранее. Прогноз инфляции был повышен до 1,3% с 1,2% в марте.

Акции Commerzbank подешевели на 1,28% после изначального роста, вызванного новостями о том, что власти Германии изучают возможность слияния банка с голландским ING. Бумаги ING снизились на 0,88%.

Котировки ряда других европейских банков также завершили торги снижением. Бумаги Deutsche Bank подешевели на 2,93%, акции Сredit Suisse упали на 1,84%, Banco Santander - на 1,29%, UniCredit - на 1,11%.

Статистическое управление Европейского союза (Eurostat) в четверг опубликовало окончательные данные о росте ВВП еврозоны. Экономика 19 стран еврозоны в первом квартале 2019 года выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в то время как рост ВВП в годовом выражении составил 1,2%. Динамика обоих показателей совпала как с предварительными оценками, так и с ожиданиями экспертов.

В четверг также были обнародованы данные об объеме заказов промышленных предприятий Германии в апреле 2019 года. Показатель повысился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики ФРГ. Аналитики в среднем не ожидали изменения показателя с мартовского уровня.

Акции Renault снизились по итогам торгов на новостях о том, что американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles (FCA) отозвал свое предложение о слиянии с французской компанией.

Бумаги Renault подешевели на 6,41%, в то время как акции Fiat подросли на 0,09%.

Котировки BMW опустились на 1,08%, Daimler - на 1,53%, Volkswagen AG - на 0,66%.

Акции Remy Cointreau SA, второго по величине производителя алкоголя во Франции, потеряли в цене 3,1%, несмотря на то, что компания отчиталась о росте прибыли в минувшем финансовом году.

Наибольший рост среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 продемонстрировали бумаги британской табачной компании Imperial Brands, подорожавшие на 5,71%.

Сильнее всего среди компонентов индекса подешевели акции компании Deutsche Wohnen SE, занимающейся недвижимостью: их котировки снизились на 7,73%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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