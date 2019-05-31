Этот контент был опубликован 31 мая 2019 г. 19:02

Лондон. 31 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в пятницу в минусе, по итогам месяца понесли наибольшие потери с начала 2016 года.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 закрыл торги снижением на 0,81%. За месяц индекс потерял 5,7% - это максимальный спад с января 2016 года.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 0,78%, германский DAX потерял 1,47%, французский CAC 40 - 0,79%, испанский IBEX 35 - 1,68%, а итальянский FTSE MIB - 0,73%.

Президент США Дональд Трамп объявил накануне о введении с 10 июня пошлин в 5% на товары из Мексики.

"10 июня Соединенные Штаты введут 5%-ные пошлины на все товары, поступающие в нашу страну из Мексики, до тех пор, пока поток незаконных мигрантов, прибывающих через Мексику в нашу страну, не остановится", - написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Он отметил, что пошлина будет увеличиваться до тех пор, пока проблема нелегальной иммиграции не будет решена.

"Это не сулит ничего хорошего для торговых переговоров с Японией и Европейским союзом, - сказал директор ING по анализу международной торговли Рауль Лиринг. - Последние действия Трампа говорят о том, что он не боится вести несколько торговых войн одновременно. Поэтому мы ожидаем, что он пригрозит вновь повысить пошлины, если ЕС и Япония не выполнят его требования гарантировать США более выгодные условия для торговли".

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в своем письме Трампу сообщил, что отправляет в США делегацию для решения вопроса новых пошлин, вводимых из-за сложной ситуации с незаконной миграцией.

Индекс, отслеживающий динамику европейских производителей автомобилей и запчастей, существенно снизился, потеряв 1,96% по итогам торгов.

Бумаги Fiat Chrysler завершили торговую сессию падением на 4,76%, котировки BMW, у которого есть завод в Мексике, потеряли 1,63%, акции Daimler подешевели на 1,79%, Peugeot - на 0,65%, Volkswagen - на 2,85%

Котировки французского производителя запчастей Valeo SA снизились на 2,1%, акции его немецкого конкурента Continental AG потеряли 2,08%.

Бумаги европейских компаний, широко представленных в Мексике, также закрыли сессию в минусе. Акции испанских банков BBVA и Banco Santander SA снизились на 4,09 % и 2,42% соответственно. BBVA получает в Мексике около 30% чистой выручки, а Banco Santander - примерно 7%, согласно подсчетам Bloomberg.

Акции пивоваренной компании Anheuser-Busch InBev упали на 1,88%, бумаги Heineken подешевели на 2,97%.

Тем временем, Китай в пятницу объявил о намерении создать собственный "черный список" иностранных организаций, действия которых могут нарушать "законные права и интересы" китайского бизнеса.

Китай разработает механизм, с помощью которого будет вносить в список "неблагонадежных" иностранные компании, организации и частных лиц, которые не подчиняются рыночным правилам, нарушают условия контрактов, а также ограничивают поставки продукции по причинам неделового характера, заявил официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн.

Котировки Deutsche Bank AG и UBS Group AG подешевели на 1,85% и 0,94% соответственно. Компании в текущем году провели предварительные переговоры о слиянии, которое может привести к созданию крупнейшего в Европе финансового института, пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Акции Wizz Air закрыли торги снижением на 2,31%, несмотря на то, что бюджетная авиакомпания отчиталась о росте чистой прибыли и выручки по итогам 2019 финансового года.

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