Этот контент был опубликован 22 мая 2019 г. 18:57

Лондон. 22 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы завершили торги в среду без единой динамики на фоне противоречивых сигналов о развитии торгового конфликта между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx 600 по итогам сессии снизился на 0,08% и составил 379,19 пункта. Одиннадцать из девятнадцати отраслевых подгрупп индикатора уменьшились.

Французский CAC 40 опустился на 0,14%, испанский IBEX 35 - на 0,07%, итальянский FTSE MIB - на 0,61%. В то же время британский индикатор FTSE 100 увеличился на 0,07%, германский DAX - на 0,21%.

Поддержку рынку оказало заявление посла КНР в США Цуй Тянькая о том, что Пекин готов продолжить торговые переговоры с Вашингтоном. Однако дипломат обвинил американскую сторону в том, что она неоднократно меняла свою позицию и нарушала уже достигнутую предварительную сделку.

Тем временем, как пишут СМИ, Вашингтон расширяет свой "черный список" китайских компаний, поставки которым американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий. Помимо китайского производителя электроники Huawei, в него могут попасть Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Zhejiang Dahua Technology Co., производящие камеры видеонаблюдения. Их обвиняют в содействии нарушениям прав человека в Китае.

Британский индекс показывает динамику лучше рынка благодаря ослаблению фунта стерлингов к доллару США практически до минимума в текущем году, пишет MarketWatch.

Инфляция в Великобритании в апреле ускорилась до 2,1% в годовом выражении с 1,9% месяцем ранее на фоне подъема стоимости энергоносителей и автомобильного топлива, сообщило Национальное статистическое управление страны. Темпы роста потребительских цен превысили целевой показатель Банка Англии, составляющий 2%, впервые с начала текущего года. Это может подтолкнуть ЦБ к повышению процентных ставок.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду вновь высказалась против проведения повторного референдума по Brexit.

"Я неоднократно выражала свое мнение по этому вопросу. Я против проведения повторного референдума. Нам стоит претворить в жизнь результаты первого референдума, не требуя от населения Великобритании снова голосовать", - сказала она, выступая в среду перед Палатой общин.

В число лидеров снижения вошли акции банков и автопроизводителей, включая Banco Santander SA (-1,1%), Commerzbank AG (-3,1%) и Daimler AG (-3,2%).

Deutsche Bank AG сообщил, что его сотрудники в конце прошлого года выявили сбой в программном обеспечении, использовавшемся банком для анализа клиентских платежей с точки зрения противодействия финансовым преступлениям. Акции крупнейшего германского банка снизились на 2%.

Цена бумаг Marks & Spencer Group Plc упала за день на 9,4%. Британская сеть универмагов зафиксировала рост прибыли на 27% за 2019 финансовый год, но сообщила об увеличении расходов, связанных с реструктуризацией и закрытием магазинов. Компания также опубликовала детали предстоящей допэмиссии для финансирования совместного предприятия с онлайн-ритейлером Ocado Group. Акции Ocado подешевели на 1,7%.

Royal Mail Plc сократила прибыль по итогам 2019 финансового года на 26% и сообщила, что понизит дивиденды в 2020 фингоду на 40% в рамках плана финансового оздоровления компании. Однако котировки акций почтовой службы Великобритании в среду подскочили на 5%, поскольку ранее они существенно снизились на ожиданиях сокращения дивидендных выплат.

Капитализация британского поставщика услуг онлайн-торговли IG Group Holdings Plc взлетела на 12,5%. Компания сообщила, что ожидает падения выручки и прибыли в 2019 финансовом году из-за стабильно низкой рыночной волатильности. Однако она планирует вернуться к росту в следующем фингоду.

Цена акций Oriflame подскочила более чем на 31% - до 221 кроны. Семья аф Йокник, потомки основателей шведского производителя косметики, направила предложение о покупке Oriflame, оценив ее в 12,9 млрд шведских крон ($1,3 млрд). Через компанию Walnut Bidco они предложили заплатить 227 крон за акцию.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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